Itt a tél, ne feledkezzünk el a D-vitaminról! /X/

A mai ember élete nagy részét zárt térben tölti, különösen a hideg, borongós, őszi-téli időszakban. Érthető, hogy ilyenkor a többségnek nincs kedve órákat kinn lenni a szabadban, ám ezzel kedvezünk a D-vitamin hiány kialakulásának is. Ezt a vitamint ugyanis a szervezet a nap UV-sugaraiból állítja elő, ebből adódóan aki keveset tartózkodik a napon, annak túlságosan alacsony a D-vitamin szintje is. Ez pedig nagyobb gond, mint az elsőre hinnéd.

Egy létfontosságú vitamin

Régen úgy tartották, hogy a D-vitamin hiány az angolkór kialakulásában játszik fontos szerepet, a tudomány mai állása szerint viszont számos más egészségügyi problémát is okozhat, és tulajdonképpen az egész szervezetet negatívan befolyásolja a tartósan alacsony D-vitamin szint.

Ráadásul ez nem csak testi, hanem lelki tüneteket is jelent. Biztosan már te is megfigyelted, hogy az emberek többsége a téli hónapokban lehangolt, depressziós, sokan influenzával és náthával küzdenek. Ez pedig nem írható csak az időjárás számlájára, hanem annak is szerepe van benne, hogy nem tartózkodunk eleget a szabadban, és túlságosan lecsökken a D-vitamin szintünk. Ám ezenkívül sokkal súlyosabb problémákat is okozhat.

Mi történhet, ha sokáig alacsony marad a D-vitamin szint?

A D-vitamin hiánya rengeteg betegség kialakulásában játszik kulcsfontosságú szerepet, sőt, olyan is előfordulhat, hogy egyenesen a fő oka! És itt közel se olyan ritka, gyógyíthatatlan “nyavalyákra” gondolj, amiknek még a nevét sem hallottad soha, hanem olyan betegségekre, amik a lakosság jelentős részét érintik, és talán már te is találkoztál velük.

De hogy pontosan melyek ezek? A teljesség igénye nélkül az alábbiak:

- Szív- és érrendszeri megbetegedések

- Magas vérnyomás

- Diabétesz

- Légúti fertőzések

- Rosszindulatú daganatok

- Demencia

- Csontritkulás

- Autoimmun betegségek

Ezeknek a betegségeknek egy része sajnos visszafordíthatatlan szövődményekkel jár, ezért érdemes inkább a prevencióra helyezni a hangsúlyt, és mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerüld őket.

Hogyan pótold a D-vitamint?

Mint említettük, a D-vitamin a napfény hatására termelődik a szervezetben, ezért ne csak nyáron, hanem egész évben tartózkodj a napon, amennyit csak tudsz! A tévhitekkel ellentétben pedig a szoláriumozás ezt nem pótolja, ugyanis a csövek UV-A sugarakat bocsátanak ki, ellenben a D-vitaminhoz UV-B sugarak kellenek.

Ehelyett inkább fogyaszd minden nap a Myrobalan Vita-D kapszulát, ami kapszulánként 4000 NE (nemzetközi egység) D3 vitamint tartalmaz, K1, K2 vitaminnal és shilajittal kiegészítve.

Mindemellett egyél sok lazacot, vajat, tojást, avokádót és csukamájolajat, hiszen ezeknek is magas a D-vitamin tartalma.

Viszont a ló túlsó oldalára is sem érdemes átesni, hiszen a D-vitamint - mivel zsírban oldódik - akár túl is lehet adagolni, így ne lépd túl a napi ajánlott mennyiséget, ami felnőttek esetén 2000-4000 NE. (X)