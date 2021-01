Nyolc labdarúgó – Anass Achbar, Fülöp Loránd, Cătălin Golofca, Marius Ștefănescu, Claudiu Petrila, Peter Gál-Andrezly, Bryan Nouvier, valamint az amúgy is sérült Florin Ștefan – koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett pályára szombaton, illetve sérülés és eltiltás is hátráltatta a székelyföldi csapatot. Ráadásul a szakmai stáb két tagja is fertőzött, Leo Grozavu vezetőedző mellett Ovidiu Chiribici erőnléti tréner is pozitív tesztet produkált.

A járvány miatt nézők továbbra sem lehettek a lelátókon, így a szurkolók a mérkőzést megelőző napokban több száz, a sepsiszentgyörgyi klub jelképeit viselő hóembert építettek, amelyek szemtanúi lehettek a bravúros győzelemnek. A találkozót Sebastian Colțescu vezette, aki a Paris Saint-Germain–Basaksehir találkozó félbeszakadásában főszerepet játszott. A játékvezető a december 8-án rendezett Bajnokok Ligája-összecsapás óta először fújta a sípot.

Eugen Neagoe vezetőedző Constantin Budescu nélkül küldte pályára a kezdőcsapatát, amely már a 4. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Niczuly Roland lábbal hárította David Bruno közeli próbálkozását. A folytatásban a házigazdák agresszív letámadással hozták zavarba a vendégek amúgy is elképzelés nélküli támadójátékát, majd az ellenfél védőinek hibáit kihasználva könnyedén szereztek gólokat. A Sepsi OSK a 11. percben került előnybe, Radoslav Dimitrov jobb oldali beadása után a középen érkező Kovács Lóránt a bal sarokba fejelt (1–0), így a székelyföldi csapat higgadtabban futballozhatott.

Ezt követően a mezőnyben zajlott a küzdelem, majd első félidő végéhez közeledve a hazai együttes két újabb találattal eldöntötte a három pont sorsát. A 41. percben Eder González kiharcolt egy tizenegyest, miután Mihai Popa kapus szabálytalanul akadályozta a spanyol középpályást. A büntetőt Gabriel Vașvari a jobb alsóba gurította, kettőre növelve csapata előnyét (2–0). A 45. percben Niczuly előrevágott labdáját Pavol Šafranko fejjel továbbította Tamás Nándor irányába. A román élvonalban bemutatkozó mérkőzését játszó kézdialmási labdarúgó előkészítését González becsúszva váltotta gólra (3–0).

A második félidőben Budescu pályára küldése sem segített a vendégeken, akik továbbra sem találtak fogást háromszéki ellenfelükön. A 75. percben a csereként beállt Admir Bajrovic a védők újabb figyelmetlenségét kihasználva, mintegy 20 méterről a jobb alsóba lőtt (4–0). A házigazdák kézdivásárhelyi kapusának nem sikerült kapott gól nélkül befejeznie a mérkőzést, mivel a 87. percben egy beadásnál Răzvan Tincu a saját kapujába továbbította a labdát George Merloi beadása után. Idénybeli nyolcadik, idei első győzelmével a Sepsi OSK továbbra is negyedik, sőt megszilárdította helyét a rangsorban.

1. Liga, alapszakasz, 18. forduló: Sepsi OSK–Astra Giurgiu 4–1 (3–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova). Sepsi OSK: Niczuly – Csiszer, B. Mitrea (Dumitrescu, 79.), Tincu, Dimitrov – González (Purece, 80.), Fofana, Vașvari, Kovács (Marković, 66.) – Tamás, Šafranko (Bajrovic, 72.). Vezetőedző: Ilyés Róbert. Astra: M. Popa – Sousa, Graovac, Găman, Bruno – Crepulja (Boé-Kane, 80.) – Stahl (Merloi, 62.), Răduț (Balaure, 62.), Čanađija (Wüthrich, 46.), V. Gheorghe (Budescu, 46.) – Montini. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Kovács (11.), Vașvari (41. – tizenegyesből), González (45.), Bajrovic (75.), illetve Tincu (86.). Sárga lap: Kovács (43.), illetve Găman (83.).

További eredmények: Chindia Târgoviște–Academica Clinceni 2–1 (gólszerzők: D. Popa 25., Neguț 27., illetve Bautista 60.), FCSB–FC Voluntari 2–1 (gsz.: Man 37., Tănase 71. – tizenegyesből, illetve Betancor 90+3. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. FCSB 13 2 3 44–18 41

2. CFR 11 4 2 22–7 37

3. Craiova 10 4 3 20–10 34

4. Sepsi OSK 8 7 3 28–15 31

5. Târgoviște 7 6 5 16–14 27

6. Clinceni 6 8 4 18–15 26

7. Viitorul 5 7 5 23–22 22

8. Botoșani 5 6 6 22–23 21

9. Arad 5 6 6 14–25 21

10. Medgyes 6 2 9 22–27 20

11. Dinamo 5 4 8 20–19 19

12. Astra 4 5 9 23–29 17

13. Hermannstadt 3 7 7 17–25 16

14. Voluntari 4 3 11 21–30 15

15. Argeș 3 6 8 16–25 15

16. Jászvásár 4 3 10 15–37 15

A 19. forduló programja: * kedd: FC Viitorul–Sepsi OSK (15.30 óra), FC Voluntari–Craiova (17.30 óra), FC Argeș–FCSB (19.45 óra) * szerda: Academica Clinceni–FC Botoșani (14.30 óra), Jászvásári Poli–Aradi UTA (17.30 óra), FC Dinamo–Medgyesi Gázmetán (20 óra) * csütörtök: FC Hermannstadt–Chindia Târgoviște (17 óra), Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu (20 óra).