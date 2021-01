Ismét növekszik a súlyos esetek száma

Az 1816 új koronavírusos esetből 15-öt Háromszékről jelentettek, Kovászna megye fertőzöttségi mutatója a nagyobb esetszámoknak köszönhetően enyhén emelkedett, a tegnapi 0,88 ezrelékről 0,89 ezrelékre. A piros zónában – három ezrelék fölötti fertőzöttségi mutatóval – most már csupán Temes megye található. A stratégiai kommunikációs törzs mai jelentésében 54 újabb halálesetről számol be, háromszéki áldozat nincs köztük. A kórház kezelésre szorulók száma enyhén emelkedett az előző napi 7736-ról 7803-ra, a súlyos esetek száma – miután pénteken ezer alá csökkent – ismét emelkedik, most már 1020 beteget kezelnek intenzív osztályon.