Javul a járványhelyzet, de megjelent az új törzs

Vasárnapra a megyék kétharmada másfél alatti fertőzöttségi rátával már a zöld besorolásba került, Kovászna megyében az ezer lakosra számított fertőzések száma pénteken volt a legalacsonyabb (0,83), vasárnap 0,89 ezreléket közölt a stratégiai kommunikációs törzs. Pénteken nyolcezer alá esett a kórházakban ápolt koronavírus-betegek száma (először tavaly október eleje óta), az intenzív terápiás osztályokon kezelt betegeké pedig ezer alá csökkent (legutóbb november 3-án volt ezer alatti a súlyos esetek száma) – vasárnapra azonban ismét ezer fölé emelkedett a számuk.

A sürgősségi helyzetek fővárosi bizottsága pénteki döntése értelmében hétfőtől kinyithatnak a vendéglők, a színházak és a mozik, de csak kevesebb mint harmadannyi vendéget, illetve nézőt fogadhatnak, mint a férőhelyeik száma. Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter ugyan a testületnek küldött levelében a korlátozások fenntartása mellett érvelt, többek között arra is hivatkozott, hogy pénteken újabb két esetben azonosították a fővárosban a vírus Egyesült Királyságból elterjedt, a korábbinál jóval fertőzőbb változatát. Egyik fertőzött sem járt külföldön az elmúlt időszakban, ami arra utal, hogy az országban is terjed a veszélyesebb vírusváltozat.

Maszk mindenkinek kell

Az egészségügyi minisztérium kéri a lakosságtól a védelmi intézkedések betartását, illetve hogy már az első tünetek jelentkezésekor igényeljék a tesztelést. A tárca felhívja a figyelmet, hogy a szájmaszkot annak is viselnie kell, aki megkapta a COVID-19 elleni oltás második dózisát is. Közleményében az egészségügyi minisztérium kifejti, a tudósok egyelőre nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy egy beoltott személy megfertőződhet-e, és beoltott, tünetmentes állapotban továbbadhatja-e a vírust.

Az oltás a második adag vakcina beadása után körülbelül két héttel kezd jelentősen megnövekedett immunitást biztosítani. Az emlékeztető oltás beadása utáni kéthetes időszakban a beoltott személy elkaphatja a vírust, és akár a COVID-19 súlyos tünetei is jelentkezhetnek nála – figyelmeztet az egészségügyi tárca. A minisztérium arra is emlékeztet, hogy a BioNTech-Pfizer vakcinája 95, míg a Moderna vakcinája 94,1 százalékban véd a COVID-19 betegség ellen.

Véletlen egybeesés

Elhunyt pénteken egy 73 éves nő, aki halálának napján kapta meg a koronavírus elleni oltást. A Bákó megyei nőt – aki több krónikus betegségben is szenvedett – az oltás után az eljárásnak megfelelően megfigyelés alatt tartották, de nem voltak panaszai, így elhagyta az oltóközpontot. Később bevitték ugyanazon kórház sürgősségi osztályára, ahol leállt a légzése és a szívműködése, és nem tudták újraéleszteni. A COVID-19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság tájékoztatása szerint nincs ok-okozati összefüggés az elhalálozás és az oltás beadása között, mindössze véletlen egybeesésről van szó. A Bákó megyei közegészségügyi igazgatóság vizsgálja az esetet és közölni fogja a konklúziókat – áll még a tájékoztatásban.

Vissza az iskolába

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter úgy nyilatkozott szombaton a Digi 24 műsorában, hogy a 2,9 millió iskolás közül a jelenlegi helyzet alapján körülbelül 1,4 millióan térhetnének vissza az iskolapadba február 8-án. Az oktatási tárca vezetője azt is közölte, hogy a mintegy félmillió egyetemi hallgató külön rendszer alapján fogja látogatni a kurzusokat, minden egyetem eldöntheti majd, hogy személyes jelenléttel, hibrid oktatással vagy online zajlik az oktatás a második félévben.

Cîmpeanu ismertette: a tervek szerint a következő rendszer alapján nyitnak meg az iskolák a második félévtől: ahol a fertőzési ráta 1 ezrelék alatti, ott minden iskola minden osztályában személyes jelenléttel zajlik majd az oktatás, ahol a fertőzési ráta 1 és 3 ezrelék közötti, ott az óvodások, az elemi osztályos tanulók és a végzősök térhetnek vissza az osztályterembe, ahol pedig 3 ezrelék fölötti, ott csak az óvodákban és az elemi osztályokban zajlik majd személyes jelenléttel az oktatás.

Szigorított utazás

Eközben egyre több állam szigorításokat vezetett be az országukba utazók számára. Szombattól negatív gyorstesztet kell bemutatniuk koronavírusra mindazoknak, akik a kockázati zónából – többek közt Romániából – érkeznek Hollandiába légi vagy vízi úton (akár átutazóban is), ennek hiányában az utas nem léphet a jármű fedélzetére. A gyorstesztet az indulás előtt maximum négy órával kell elvégezni. A francia hatóságok is kiegészítették az országukba való beutazás feltételeit leszögező január 22-ei közleményüket. Mindenkinek, aki Franciaország területére lép, egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatnia koronavírusra, majd hét napra elkülönülésbe kell vonulnia, és az egy hét elteltével újabb PCR-tesztet is el kell végeztetnie. Január 26-tól negatív, 72 órásnál nem régebbi SARS-CoV-2-tesztet kell bemutatnia minden olyan személynek, aki légi úton érkezik az Amerikai Egyesült Államokba. Az amerikai hatóságok mind a molekuláris, mind pedig az antigén tesztet elfogadják, és azt javasolják, hogy az országba beutazó személyek az érkezés után 3–5 nap elteltével végeztessenek tesztet, illetve a megérkezés után hét napig maradjanak elkülönülésben a lakóhelyükön.