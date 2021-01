Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban Simó Enikő textilművész kiállítása február 12-ig, Orth István grafikus tárlata február 19-ig tekinthető meg. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Mátyás Réka egyetemi hallgató Házhoz című, a Vigadó Művelődési Ház dísztermében online megnyitott kiállítása a Vigadó Facebook-oldalán tekinthető meg.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a Kovászna a művészetben című kiállítás február 26-ig látogatható.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája Zakariás Zalán rendezésében a színház kamaratermében 27-én, szerdán 19 órától látható ♦ Pintér Béla A sütemények királynője című darabja Pálffy Tibor rendezésében a nagyteremben tekinthető meg január 31-én, vasárnap 19 órától.

ELMARAD. A január 26-ra betervezett Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadás technikai okok miatt elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak vagy átválthatóak más előadásokra január 28-ig, illetve február 2–10. között. A központi jegyiroda nyitvatartási programja: mától csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

MŰSORVÁLTOZÁS. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a nézők kérését teljesítve A Műsor című produkció legelső részének nagytermi vetítését megismételik. Akik lemaradtak a január 18-i vetítésről, megnézhetik az ismétlést február 2-án, kedden 19 órától. Az előzetesen meghirdetett online közvetítések időpontjai ennek következtében módosulnak, átkerülnek február elejére: 3-án, szerdán és 10-én, szerdán 19 órától közvetítik az eventim.ro honlapon. A link mindkét alkalommal 24 órán keresztül lesz elérhető.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását 30-án, szombaton játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kap­hatók.

POKOLSÁR SZÍNTÁRSULAT. Kovásznán a Pokolsár Egyesület Molnár Ferenc A doktor úr című vígjátékának bemutatójára január 30-án, szombaton és 31-én, vasárnap 18 órától kerül sor. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás ajánlott a Kovásznai Városi Művelődési Háznál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI programján: kedden 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték) románul beszélő és 16.30-tól magyarul beszélő; 18 órától Hármasfonat (magyar dokumentumfilm); 19 órától Hab (magyar romantikus vígjáték, angol felirattal); 19.15-től Békeidő (magyar filmdráma, román felirattal) – a filmvetítés után közönségtalálkozó Török-Illyés Orsolya színművésszel; szerdán 16.15-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, románul beszélő); 17 órától Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő); 19 órától Valan – Angyalok völgye (magyar krimi, dráma); 19.15-től Pesti balhé (magyar akcióvígjáték, román felirattal); csütörtökön: 16.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő); 17 órától Drakulics elvtárs (magyar vígjáték, román felirattal); 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal); 19 órától Zárójelentés (magyar filmdráma, angol felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Táncsétány című előadását Ivácson László rendezésében 27-én, szerdán 19 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40 és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Tasnádszántóról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

HOSSZABBÍTOTT PROGRAM. A lakók részéről érkező igényléseknek és a nagy forgalomnak köszönhetően a Sepsi ReKreatív Rt. úgy döntött, hogy meghosszabbítja a nyitvatartást a hétköznapokon is igen népszerű sugásfürdői sípályákon. Mától a téli sportok kedvelői naponta 12 órán át használhatják a pályát, amely 9–21 óráig tart nyitva. Az Erzsébet parki buszmegállóból Sugásfürdőre továbbra is program szerint közlekednek a helyi közszállítási vállalat autóbuszai, keddtől csütörtökig 10 és 16 órakor indul járat, visszafelé 13 és 19 órakor. A buszjegy ára egy útra 2,50 lej. A busszal való utazás esetén nem kell kifizetni a 3 lejes illetéket. Egy felvonás ára 4 lej, a 18 év alatti gyermekek, a 60 év feletti és a fogyatékkal élő személyek kedvezményben részesülnek. Ingyen mehetnek a pályára a 130 cm-nél alacsonyabb gyermekek, illetve a nemzeti és olimpiai kerettagok. A bérletek ára 9 és 150 lej között változik, a felvonások számától függően. Sízés közben is kötelező az arcmaszk viselése és a távolság betartása, az öltözők zárva tartanak, az illemhelyek azonban használhatók.

PÁLYÁZATI ÖSZTÖNDÍJ. Január 29-ig lehet pályázni Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának hallgatói ösztöndíjprogramjára. Azok a 35 év alatti diákok pályázhatnak, akik alap-, mesteri vagy doktori képzésben vesznek részt bárhol a világban, és a disszertációjuk előkészítésén dolgoznak a folyó tanévben. Az ösztöndíj értéke havi 300 lej az alapképzésben részt vevő hallgatóknak, havi 500 lej a mesterképzésen részt vevő hallgatóknak és havi 1000 lej a doktori képzésen részt vevő hallgatóknak. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama négy hónap. Az alap- és mesteri képzésben részt vevők június 30-ig, a doktori képzésben részt vevők szeptember 30-ig kötelesek leadni a dolgozatukat nyomtatott és elektronikus formában (kinga.sandor@sepsi.ro) egyaránt. Pályázni a jelentkezési űrlap kitöltésével és az ösztöndíjszabályzatban megjelölt dokumentumok leadásával lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.