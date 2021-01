Az olimpiai részvételről döntő összecsapáson Bíró Attila bátor húzással a rutinos Európa-bajnok Gangl Edina helyett a húszéves Magyari Aldával kezdett a kapuban. A magyar csapat álomszerűen rajtolt, három perc alatt három gólt szerzett úgy, hogy egyet sem kapott, Magyari pedig emberhátrányban is védeni tudott. Az olaszok 45 másodperccel a negyed vége előtt lőtték első góljukat egy szerencsés, blokkról lepattanó labdából. A második negyed kivédekezett magyar hátránnyal, majd értékesített előnnyel indult, Szücs Gabriella talált be fórban, majd Illés Anna sem hibázott. A második olasz találatot egy újabb követte, amivel a házigazda két gólra jött fel.

A harmadik negyed elején Keszthelyi Rita egy nagyszerű góllal nyugtatta meg csapatát, az olaszok szépen végigjátszott fórral válaszoltak, majd egy remek ejtéssel minimalizálták a különbséget. Rebecca Parkes révén a következő magyar előny góllal zárult, de a másik oldalon Roberta Bianconi is betalált. Ezt követően Szilágyi Dorottya messziről lőtt hatalmas gólt, sőt, szinte rögtön ezután labdát szerzett, a megúszást pedig Keszthelyi Rita váltotta gólra. A hazaiak fél perccel a negyed vége előtt fórból szépítettek.

A záró felvonás elején újra Keszthelyi villant, ötödik találatával nőtt a különbség, az olaszok pedig két előnyt is elrontottak, kettős emberelőnyben viszont nem hibáztak. Négy és fél perccel a vége előtt a magyarok is kaptak hosszabb szünet után egy fórt, melyet Leimeter Dóra fejezett be gyönyörűen. Három perc volt hátra, amikor Illés Anna lövésre vállalkozott, a tökéletes kivitelezésű mozdulat pedig gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. A végén még Keszthelyi Rita eljutott a fél tucat találatig.

Eredmény: Magyarország–Olaszország 13–10 (3–1, 2–2, 4–4, 4–3). A magyar válogatott gólszerzői: Keszthelyi 6, Szilá­gyi 2, Illés 2, Szücs 1, Parkes 1, Leimeter 1.