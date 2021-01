A találkozóra a két szervező – Ilyés Botond polgármester és Fejér László Ödön szenátor – az orbaiszéki elöljárókat, a megyei tanács vezérkarát, Könczei Csaba, Miklós Zoltán és Gál Károly parlamenti képviselőt, valamint Makkai Péter árkosi református lelkészt, az Írisz Ház igazgatóját, az RMDSZ által a munkaügyi minisztériumba nevesített államtitkárt és a kézdiszéki RMDSZ-elnököket is meghívta. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke bevezetőként elmondta: minden valószínűség szerint csak februárban lesz költségvetése az országnak, ami azt jelenti, hogy a megyéknek és helyi önkormányzatoknak még később, de ettől függetlenül néhány országos program – a Helyi Fejlesztések Országos Programja – megy tovább. Azt szeretné, ha Háromszékről is egyre többen vennének részt ebben. Nemrég beszélt Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszterrel, aki elmondta: már rendezték a kifizetéseket azok felé, akik október 31-ig benyújtották az elszámolásokat, és idén folytatódnak a kifizetések. Az országos beruházási ügynökségnél is lesznek pályázati kiírások, ahol a szennyvízcsatornázáson kívül sok egyéb beruházásra is lehet igényelni forrásokat. Ugyancsak fel kell készülni az új finanszírozási ciklusban esedékes európai uniós pályázatokra – mondotta Tamás Sándor.

„Ha többen összefogunk, erősebbek leszünk, és biztos vagyok abban, hogy több pályázatban tudunk sikeresek lenni” – hangsúlyozta Fejér László Ödön, a kézdiszéki metropoliszövezet egyik kezdeményezője, aki szerint jó lenne, ha az orbaiszékiek is csatlakoznának hozzájuk, hiszen most jó lehetőség mutatkozik a földgázhálózat fejlesztésére, illetve új hálózat kiépítésére.

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere szintén azt látná jónak, ha az orbaiszékiekkel közösen hoznák létre a fejlesztési egyesületet, mivel vannak olyan pályázatok, amelyek a lakosság számához kötöttek, tehát minél többen vannak az illető egyesületben, annál nagyobb eséllyel juthatnak fejlesztési forrásokhoz. Bokor Tibor elkészített egy vázlatot, amelyet október végén, november elején eljuttatott kollégáihoz, de csak Esztelnekről érkezett visszajelzés. Arra kérte a polgármestereket, egy héten belül jelezzenek, ki akar csatlakozni az egyesülethez, hogy tudják elindítani a bejegyzési folyamatot. A kézdi-orbaiszéki polgármesterek egyetértettek az egyesület létrehozásával, és azzal is, hogy közösen pályázzanak a gázbevezetésre. Azért, hogy ne veszítsenek időt az egyesület bejegyeztetésével, Tamás Sándor elmondta: a megyei tanácsnak van egy évek óta nyugvó közösségfejlesztési egyesülete, a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesület, ennek keretében is pályázhatnak.