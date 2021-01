Magyar filmnapok Sepsiszentgyörgyön

Mindig törekedünk arra, hogy új filmeket hozzunk, olyanokat, amelyeket még nem mutattunk be Sepsiszentgyörgyön – magyarázta Lázár-Prezs­mer Endre. Ilyen a Lakos Nóra rendezte Hab, illetve Szabó István alkotása, a Zárójelentés, ezeket saját költségen hozták el a magyar filmnapokra. Emellett még két olyan filmet is ajánlanak a nézőknek, amelyeket csak egy-egy alkalommal vetítettek a megyeszékhelyen (Pesti balhé és Békeidő), továbbá válogattak az elmúlt évek sikeresebb produkcióiból is.

A járványügyi korlátozások ellenére sikerült két közönségtalálkozót is szervezniük, a filmes alkotókkal való beszélgetések ugyanis évek óta a filmnapok sajátosságát jelentik. A Hab című film egyik főszereplője, Mátray László sepsiszentgyörgyi színművész szombat este, a film bemutatóját követően mesélt a forgatásról, filmes tapasztalatairól, kihívásairól. Mint beszélgetőtársa, Lázár-Prezsmer Endre megjegyezte: Mátray eddig tizenegy filmben játszott, ebből kilenc drámai szerep, de a legutóbbi kettő romantikus vígjáték, s mindkettőt ugyanabban az évben, 2018-ban forgatták. Mátray László elmondta, nem nagyon alakít „kicsit könnyed, kicsit ironikus” szerepeket, erre tizenkét nap alatt kellett felkészülnie, „átállnia”. Örült ennek a feladatnak, és szerinte a Hab arról is szól, hogy az embernek a bizonytalanságaival is szembe kell néznie. Azt is elmondta, a film rendezője, Lakos Nóra és másik főszereplője, Kerekes Vica szívesen eljönne egy itteni bemutatóra, hogy tapasztalhassa, milyen itt egy vetítés hangulata.

Kedd este lesz a rendezvény második beszélgetése, akkor a Békeidő vetítését követően a film egyik szereplőjével, Török-Illyés Orsolyával találkozhatnak a nézők.