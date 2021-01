Kultúráról kávé mellett

Vagy: színészt művészetről – és így tovább. Matematikához értők megfejthetnék, a kultúra különféle szeleteit művelők és művészetük hányféle kombinációja és variációja lehetséges, ha valamelyikőjükhöz társítani akarnánk valamelyiket. De nem ez a fontos, hiszen a magyar kultúra napján a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által szervezett Kulturális kávépercek nevű rendezvényen a színészekkel nem csak színházról, a zenészekkel nem csak zenéről (stb.) beszélgethettek a rájuk kíváncsiak, hanem minden másról is, aminek szűkebb vagy tágabb értelmezésben köze van a kultúrához (hogy kivel pontosan miről, azt nem árulhatjuk el, elvégre mégiscsak privát beszélgetések voltak). És a meghívottaknak beszélgetőpartnerük egyfolytában akadt, a kétórányi erre szánt idő talán még kevésnek is bizonyult néhányuk esetében, jelezvén: a művészekre nem csak művészetük által, hanem emberként is kíváncsiak a fizikai rendezvényekre mostanára már nagyon kiéhezett művészetfogyasztók.