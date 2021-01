Új vezető az agrárigazgatóság élén

Kozma Béla kapott ideiglenes, hat hónapra szóló megbízatást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumtól a Kovászna Megyei Agrárigazgatóság vezetésére. Az intézmény vezetői széke több mint két hónapja üres, Könczei Csaba igazgató a decemberi parlamenti választáson képviselői tisztséget nyert, s mandátuma idejére felfüggesztette munkaviszonyát. Az igazgató hiánya nehezítette az intézmény működését, senkinek nem volt aláírási joga, gondok adódtak a de minimis típusú támogatások kifizetésével, az idei költségvetés elkészítésével, de más területeken is – mutatott rá Kozma Béla.

Az új igazgató állattenyésztési mérnök. 2010-ig a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatalt vezette, akkor az intézményt bevonták a mezőgazdasági igazgatóság keretébe, ahol az agrárpolitikai intézkedésekért és a szaktanácsadásért felelt.

Kozma Béla elmondta, az igazgatóságnál jelenleg a legnagyobb problémát a személyzet hiánya jelenti. A közelmúltban ketten távoztak az intézménytől – egyik a parlamentben folytatja munkásságát, a másik nyugdíjba vonult –, hamarosan egy újabb alkalmazott vonul nyugdíjba. „A hangsúly az agrárium digitalizációján van, ennek ellenére nagy szükség van az olyan szakemberekre, akik korábban a termelésben is dolgoztak, valós mezőgazdasági tapasztalattal rendelkeznek. Pont az ilyen személyek távoznak az igazgatóságról. Nehéz ilyen munkatársakat találni, ráadásul egyelőre nem is alkalmazhatunk személyzetet” – taglalta az igazgató.

Az igazgatóság továbbra is folytatja a mezőgazdasági minisztérium kis értékű támogatási programjainak megyei szintű lebonyolítását. A fokhagymatermesztés támogatási programja változtatás nélkül megy tovább, a paradicsom-program viszont módosul. A támogatási lehetőséget kiterjesztik a védett helyen – fóliasátrakban, üvegházakban – termelt más zöldségekre is. A részleteket várják a minisztériumtól, úgyszintén a méhészeti támogatás részleteit is – mondta az igazgató. A paradicsom-program sikeres volt Kovászna megyében, egyre több zöldségter­mesztő élt a lehetőséggel.

Könczei Csaba parlamenti képviselőtől, aki ma már a képviselőház agrárbizottságának tagjától a folyamatban lévő jogszabályalkotásról, a törvénymódosításokról érdeklődtünk. Tegnap négy sürgősségi kormányrendelet tervezetét tárgyalták. Ezek a sertés-, szarvasmarha- és szárnyas­ágazatban nyújtott úgynevezett Covid-támogatásokról szóltak. Napirendre került a fiatal gazdák támogatásának kérdése is – számolt be Könczei képviselő. Ugyanakkor elmondta, a következő napokban az erdőgazdálkodást érintő kérdésekről lesz szó, nem kevesebb, mint nyolc jogszabály tárgyalnak meg.

Jó hírt is kaptunk Könczei Csabától. Tánczos Barna, a környezetvédelmi tárca miniszterének erdészeti tanácsadója lett a háromszéki Porzsolt Levente. Az erdőmérnök eddig a zágoni magánerdészetet vezette.