Szabad a kukorékolás!

A törvény célja, hogy megvédje a falusi élet mindennapi alkotóelemeit a „békére és csendre” vágyó, újonnan vidékre érkezőkkel szemben. Érdekes a döntés, elmondhatjuk, Székelyföld tekintetében is hasznos lenne, hiszen az urbánus környezetből vidékre költözők gyakran szeretnék megváltoztatni a falu örökös rendszabályait – nyilván, saját kényelmük biztosításának céljából –, pedig el kellene fogadni azt is, hogy a falusi élet minden szépsége mellett „kellemetlenségekkel” is számolni kell.

Franciaországban az elmúlt években voltak perek, amelyeket hangos állatok vagy templomharangok miatt indítottak. Bíróságon kellett például megvédeni egy kakas – Maurice, azaz Móric – jogát ahhoz, hogy tovább kukorékolhasson. A szárnyas tulajdonosa ellen két nyugdíjas emelt panaszt. A pár vidéki nyaralót vásárolt, viszont a reggeli kukorékolás nem hagyta (későig) aludni őket. A bíróság alapos vizsgálat után a panaszosok ellen döntött, sőt, elrendelte, hogy a perköltségek viselése mellett 1000 euró kártérítést fizessenek a jótorkú szárnyas tulajdonosának.

Egy másik, korábbi ügyben egy házaspárnak le kellett csapolnia kerti tavacskáját, mert a helybeli lakosok nem voltak elragadtatva a békák brekegésétől. Egy nő 2019-ben egy kacsatenyésztő ellen nyújtott be keresetet, mert zavarta a kacsák és libák állandó hápogása és gágogása a hátsó kertjében. A beadványt a bíróság elutasította. (A sokszinuvidek.24.hu nyomán)