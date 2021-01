Új nyugdíj- és bértörvény kell

A jelenleg érvényes nyugdíjtörvény értelmében szeptember elsejétől kell megemelni az időskori járulékokat, és Cîțu szerint „innen kezdődik a költségvetés felépítése”. A miniszterelnök elmondta: az idei büdzsében nyolcmilliárd lejt tesznek ki a nyugdíjak múlt évi emeléséből származó pluszkiadások, és további hárommilliárd lejre rúg a gyermekpénz 2020-as növelése. A nemzeti össztermék (GDP) 1,1 százalékáról van szó – ennyivel nagyobbak az idei kiadások, mint tavaly, jelentette ki. Hozzátette: az egységes bértörvényt is újraelemzik, mert ez a két törvény okozott gondokat Romániának a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából.

Cîțu már korábban is kijelentette, hogy újra kell gondolni a Lia Olguța Vasilescu volt szociáldemokrata munkaügyi miniszter által kidolgozott egységes bértörvényt, mert nem érte el célját, most is vannak visszásságok a közalkalmazottak fizetésében, ráadásul számtalan módosítás és kivételezés is történt a jogszabály elfogadása után.