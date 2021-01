Munkatársakat keres a megyei kórház

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat fenntartó Kovászna Megye Tanácsa harmincegy új állás meghirdetését hagyta jóvá, minekutána tavaly év végén is alkalmaztak negyven új munkatársat.

Most a belgyógyászatra, a reumatológiára, a rehabilitációs osztályra orvosokat, és járványtanászt is keresnek. A sürgősségi osztályra öt egészségügyi asszisztens jelentkezését várják. Továbbá orvosi írnokokat a számítástechnikai és orvosi statisztikai nyilvántartó osztályra, szakszemélyzetet a beszerzési-adminisztrációs osztályra, szakácsot, vegyészt, mérnököt, autóvezetőt, valamint szakképzetlen munkásokat is keresnek. A jóváhagyott állásokat a következő időszakban fokozatosan hirdetik meg a megyei kórház honlapján. (sz.)