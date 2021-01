Erőszakkal nem lehet fiatalokat hazahozni, de a Gyere Haza program révén az elmúlt tíz évben tíz fiatal család költözött vissza Sepsiszentgyörgyre, s ez is egy győzelemnek tekinthető – vélekedett Antal Árpád annak kapcsán, hogy mennyire tekinthető sikeresnek az önkormányzat ezen kezdeményezése. Sepsiszentgyörgy polgármestere ugyanakkor azt is elmondta: az elkövetkező években az önkormányzat célja, hogy aktívabb szerepet vállaljon a megyeszékhelyi lakhatási lehetőségek bővítésében.

Antal Árpád szerint ha egy önkormányzati program révén sikerült évente egy fiatal családot hazavonzani, az már sikerként könyvelhető el, de nyilván azt szeretnék, ha sokkal többen térnének vissza, ami egyébként meg is történt, csak nem vették igénybe a Gyere Haza programot. Az elöljáró szerint még egy löketet ad a kezdeményezésnek, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tovább egyszerűsítették az igénylési eljárást, illetve hogy az önkormányzat is lakásépítésbe kezd, többek között a Borvíz utca végében is, ahol a Gyere Haza programnak kijelölték a parcellákat. Nem titkolt szándékuk, hogy több helyszínen lakásokat építsenek, a célközönség széles, gyakorlatilag minden társadalmi réteg lakhatási körülményeit bővíteni szeretnék. A kezdeményezés másodlagos célja a városkép megőrzése. Nagyvárosokban megfigyelhető, hogy a versenyszféra felvállalta a lakhatási kérdések megoldását, de ezek a kezdeményezések sok esetben urbanisztikai szempontból sebet ejtenek a városképen. Antal Árpád szerint, ha az urbanisztikai szempontokat is szem előtt akarják tartani, akkor az önkormányzatnak nagyobb szerepet kell vállalnia a lakhatási lehetőségek bővítésében.