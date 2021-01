Épül a borosnyói ravatalozóház

Tavaszra elkészülhet és használatba is adják a nagyborosnyói közös temető mellett épülő ravatalozóházat.

Az épület váza már áll, a tetőszerkezet is kész, ha az idő engedi, hamarosan a fedélzetet is ráhelyezik. Ilie Nicolae polgármester tájékoztatása szerint a ravatalozó a falu minden egyházközösségét fogja szolgálni. Úgy tervezték, hogy a régi és új temetőhöz is használható legyen. Az épület 12×15 méter alapterületű, az építkezés költsége meghaladja az 500 ezer lejt, amit saját költségvétéséből vállalt fel a nagyborosnyói községháza. (bokor)