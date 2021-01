Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Technikai okok miatt elmarad a mára betervezett Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadás. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak vagy átválthatóak más előadásokra január 28-ig, illetve február 2–10. között. A sepsiszentgyörgyi központi jegyiroda nyitvatartási programja: mától csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104, 0728 083 336. • Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája Zakariás Zalán rendezésében a színház kamaratermében január 27-én, szerdán 19 órától látható.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI programján ma: 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték) románul beszélő és 16.30-tól magyarul beszélő; 18 órától Hármasfonat (magyar dokumentumfilm); 19 órától Hab (magyar romantikus vígjáték, angol felirattal); 19.15-től Békeidő (magyar filmdráma, román felirattal) – a filmvetítés után közönségtalálkozó Török-Illyés Orsolya színművésszel. Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

HÁZASSÁGERŐSÍTŐ SOROZAT. Ezerszer is igen! – az idei Házasság Hete jelmondatát választották a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársai a nemsokára induló online házasságerősítő sorozatnak.

A csütörtök esti alkalmakra elsősorban azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vágynak ugyan arra, hogy egy családos közösség tagjai legyenek, de abban a helységben, egyházközségben, ahol élnek, erre most nincs lehetőségük. A résztvevők a témát felvezető tanításra, páros és kiscsoportos beszélgetésekre, tanúságtételre, filmrészletekre, közös imára számíthatnak. A regisztráció feltétele a teljes sorozaton való részvétel.

Az időpontok: január 28., február 11., február 25., 19.30 és 20 óra között. Jelentkezési határidő: január 26. Bővebb információk a csalad.ro honlapon.

TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány folytatja szenvedélybetegeket segítő tevékenységeit. Február 8–19. között a magyarózdi Terápiás Otthonban tartják az idei első rövid terápiás programjukat szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni február 5-ig lehet a bonuspastor.ro oldalon.

Megjelent

A Székelyföld folyóirat januári számában verssel jelentkezik Bartha György, Bíró József, Borsodi L. László, Czilli Aranka, Keszthelyi György, Király Farkas, Nagy Attila, Nyerges Gábor Ádám és Papp-Für János. Prózát publikál Borcsa Imola, Kiss Noémi, Erdei L. Tamás, Simó Márton; Florin Irimia novellája Szonda Szabolcs fordításában olvasható. A Literata Hungarica rovatban Magyary Ágnes Kötelező Madrid című útinaplóesszéje olvasható, a Ködoszlásban Miskolczy Ambrus A székely és a román Hunyadi versenyeztetése című tanulmánya. Az Arany­ágban Mirk László a fenyédi Talált család 172 éves történetét vázolja fel, a Nobile Officium rovatban Oláh-Gál Elvira beszélget a csíktusnádi Betegh Margittal és Stefániával. A képzőművészeti rovatban Kányádi Iréne a székelyföldi grafikai biennáléról ír összefoglalót, a Szemlében Füzi Péter Nyerges Gábor Ádám Mire ez a nap véget ér című regényéről, Száraz Miklós György pedig Simó Márton Gerzson szép délutánja című regényéről értekezik. A lapszámot a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé díjazottainak alkotásai illusztrálják. A Székelyföld megvásárolható a H–Press újságárudáiban, a könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek a honlapon: szekelyfoldfolyoirat.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Út, Igazság, Élet: Isten és a cselló – A Tordától délre található Kercsed református lelkipásztora viszonylag kevés hívőhöz szól a vasárnapi istentiszteleteken, de annál több lélekhez talál utat az internet és Bach révén. ♦ Erdély napórái – A 27. rész Kézdiszék újabb napóráit mutatja be. Ezek közül Esztelneken található a legrégebbi napóra, amely Farkas Árpádot is megihlette az Esztelneki napóra című versciklus megírására. A kézdialmási templom tornyán két napórát találunk, és a film bemutatja a bálványosi Apor lányok feredőjében 2015-ben kalákában készített napórát is. ♦ Jakabos Ödön a háromszéki Nyujtódon született 1940. január 25-én. A róla szóló riportot 1975-ben Csáky Zoltán készítette.

RTV3. Ma 11 órától: Sajgó Márta-emlékkiállítás. ♦ Menekített múlt – hagyományőrzés Csíkmenaságon. ♦ Vetró András szobrászművész Temesváron született. Édesapja, Vetró Artúr mesterségét folytatva a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán tanult. Közel öt évtizede él Kézdivásárhelyen. Műtermét történelmi személyiségek portréi, női torzók, anyaságszobrok, korlátaikat feszegető mitológiai hősök, bohócok vagy épp a Don Quijote kalandjaiból ihletett plasztikák népesítik be. ♦ A Csoma – Opéra cinématique mozikoncertet a 27. marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon is bemutatták.

Ingyenes ügyintézés Uzonban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig az uzoni kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh.,telefon: 0742 174 168).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–11 óráig a 157-es transzformátorállomás körzetében, a József Attila utcában (fentről a Budai Nagy Antal utcáig), a Csorgó és Villa utcában szünetel az áramszolgáltatás.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.