Péntektől vasárnapig Kovászna, Papolc és Kommandó környéke motorzúgástól volt hangos, hiszen a sepsiszentgyörgyi Auto Crono Klub a Román Automobil-szövetség égisze alatt immár ötödik alkalommal rendezte meg az autóklasszikusok számára meghirdetett Historic Winter Rallyt. Az esemény 2021-es kiírására végül 46 egység nevezett, az indulók pedig Franciaországból és Belgiumból érkeztek Háromszékre. A havas körülmények között megtartott megmérettetést 40 csapat fejezte be, hat egység viszont feladta a versenyt, amelynek a jó lefolyását csak egy kisebb baleset zavarta meg. Pénteken és szombaton az időjárás kitartott a szervezők és a versenyzők mellett, ám vasárnapra már felmelegedett az idő, így hóhiány miatt két gyorsasági szakaszt is le kellett rövidíteni. Ilyen körülmények között a 390 kilométer össz­távú viadalnak végül kilenccel kevesebb, azaz csak 222 km volt a mért szakasza.

Akárcsak egy évvel ezelőtt, most is egy belga versenyzőnek sikerült megnyernie a Historic Winter Rallyt. Egy Ford Escort MK II kormányánál Ghislain de Mevius 2:46:09.2 óra alatt teljesítette a ralit, s a nyílt verseny mellett a kétkerék-meghajtásúak kategóriájában is diadalmaskodott. Második lett a francia Maxime Wilmot (Subaru 555), míg a dobogó harmadik fokára honfitársa, Frédéric Rosati (Subaru 555) állhatott fel. Wilmot két pódiumnak is örülhetett, mivel a négykerék-meghajtásúak között a leggyorsabbnak bizonyult.

Az eredmény: 1. Ghislain de Mevius /Johan Jalet (Ford Escort RS 1800 MK II) 2:46:09.2 óra, 2. Maxime Wilmot/Marine Pelemourgues (Subaru Impreza GT Turbo) 1:27.6 perc hátrány, 3. Frédéric Rosati/Philippe Marchetto (Subaru 555) 2:31.7 p h.

A háromnapos eseményen olyan klasszikusokat láthattunk száguldani, mint a Subaru Impreza, a Lancia Delta, a Porsche 911, a Ford Escort, a Toyota Célica, a BMW 325i, az Opel Ascona vagy a Citroën AX 4×4. (tibodi)