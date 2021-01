Románia az elsők között

Az elemzés szerint Nagy-Britannia lesz az első, ahol elérik a 70 százalékos határt, Málta pedig a második. A jelenlegi ritmusban a britek – akik csak a hétvégén közel 1 millió embert oltottak be – 2021 augusztusában érhetik el a 70 százalékos arányt a felnőtt lakosság körében, Málta 2022 májusában érné el az arányt, Románia 2022 decemberében. Romániában, ha a jelenlegi ütemben zajlik az oltáskampány, akkor a nyár végéig a felnőtt lakosság 26 százalékát oltják be. A jelenlegi ütemben az EU egészében 2024 márciusában érhetik el a 70 százalékos határt. A leglassúbb ütemben Hollandiában, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban és Bulgáriában oltanak. A jelenlegi ütemben Bulgáriában a nyár végéig a felnőtt lakosság 3 százalékát oltják be, a 70 százalékos arányt tehát 2040-ben érnék el. Magyarországon a jelenlegi számítások szerint augusztus végéig 9 százalékos lenne az átoltottság, és 2026 novemberében érnék el a 70 százalékot.

Az elemzés szerint a ritmus valószínűleg növekedni fog azzal, ha a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája utána az AstraZeneca oltását is engedélyezik. Az Európai Bizottság célkitűzéseinek az eléréséhez ötször gyorsabban kellene érkezzen az oltóanyag. Romániában háromszor több oltóanyagra lenne szükség ahhoz, hogy szeptember 22-ig elérjük az 70 százalékos arányt. A jelenlegi napi adag 31 828 oltás, és a szeptemberi célhoz napi 89 429 vakcína beadására lenne szükség.