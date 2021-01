Nincs többé pecsét

Az előírás a minisztérium alárendeltségébe tartozó intézményekre is vonatkozik. A közigazgatási törvénykönyv szerint 2020. január elsejétől csak az alkotmányban felsorolt állami intézmények által elfogadott jogszabályokra, így például a parlament által elfogadott törvényekre vagy a helyi önkormányzat által elfogadott tanácshatározatra kell pecsét is kerüljön. „Január 25-étől a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztériummal való kapcsolattartásban is csak ezekre az okmányokra kérhet pecsétet az intézmény. Minden másra, egy egyszerű kérvényre vagy egy szerződésre nem kérhet pecsétet a minisztériumban dolgozó közalkalmazott, és ha mégis megteszi, fegyelmi eljárás indulhat ellene a törvény előírása szerint” – szögezte le Cseke Attila.