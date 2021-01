A közgyűlés magyar delegációjának vezetője elmondta, mától egy éven keresztül fogja betölteni a közgyűlés monitoring bizottságának alelnöki tisztségét is. Arról is tájékoztatott, hogy a közgyűlés a hét folyamán a nemzeti kisebbségekért felelős albizottságának elnökévé választhatja Kovács Elvira vajdasági politikust.

Németh Zsolt a parlamenti közgyűlés tegnapi, nemzeti kisebbségeket érintő vitáival összefüggésben sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Bizottság elutasította a jogalkotási eljárás megindítását a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében benyújtott Minority SafePack európai polgári kezdeményezés ügyében. „Az Európai Unió nem vonhatja ki magát saját szerepének betöltése, valamint a kisebbségvédelmi szerepvállalás alól” – fogalmazott.

Véleménye szerint az Európa Tanács és az Európai Unió közötti együttműködésnek jelentős szerepe lehet abban, hogy megoldást lehessen találni a „megrekedt helyzetre”. Arra, hogy az Európai Bizottság mintegy 1,2 millió ember, valamint az Európai Parlament akaratát vette semmibe – emelte ki. A kárpátaljai magyarokat érintve Németh Zsolt kijelentette: Ukrajna az emberi jogi egyezményekbe foglalt alapvető kötelezettségeit is figyelmen kívül hagyja. Magyarország nem pusztán a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának és az oktatáshoz fűződő jogainak biztosítását várja Ukrajnától, hanem azt is, hogy garantálja a kisebbségekhez tartozók megfélemlítésétől való mentességét is – húzta alá. „Nem tud a nemzetközi közösség segíteni Ukrajnán, ha a kisebbségi jogokat lábbal tiporja” – tette hozzá.