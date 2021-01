A tartalékosan is nagyot küzdő sepsiszentgyörgyi csapat gólgazdag mérkőzésen játszott döntetlent az FC Viitorul vendégeként az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának nyitómérkőzésén. A találkozó során a házigazdák háromszor szereztek vezetést, azonban a Sepsi OSK mindig kiegyenlített, a hajrában Pavol Šafranko fejes gólja mentett pontot a piros-fehér mezeseknek.

A keretgondolkkal küzdő háromszéki együttes immár 11 játékosát kénytelen nélkülözni koronavírus-fertőzés miatt, ugyanis a legutóbbi szűrés során Niczuly Roland, Gabriel Vașvari és a horvát Adnan Aganović is pozitív tesztet produkált. Ovidiuban a csapatok nem csak egymással, hanem a természeti erőkkel is küzdöttek, az erős szél mellett a második félidőben az eső is eleredt.

Az első negyedórában a házigazdák uralták a játékot, a 8. percben pedig a vezetést is megszerezték. Cosmin Matei lövése után Jesús Fernández szerencsétlenül hárított, a kipattanót pedig a kapu torkában helyezkedő Kevin Luckassen a hálóba továbbította (1–0). A Sepsi OSK a hátrány ellenére nem játszott alárendelt szerepete, sőt, egyre inkább kezdett magára találni, majd a 18. percben gólra váltotta a tengerparti csapat első hibáját. Andrei Artean tétovázása után Pavol Šafranko szerzett labdát, a kapura törő Eder González pedig a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).

A folytatásban a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont a szünet előtt a Mircea Rednic irányította együttes szerzett ismét vezetést. Alexandru Mățan kiugratása után a lesgyanús helyzetből meginduló Luckassen betört a tizenhatos területre, ezt követően egy csel után védhetetlenül a hosszú felsőbe vágta a labdát (2–1).

A második játékrész a háromszéki gárda számára indult jobban, ugyanis hamar büntetőrúgáshoz jutott. Eder González elesett Artean mellett, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Bogdan Mitrea higgadtan értékesített (2–2). Sok hibával tarkított küzdelem zajlott a pályán, mindkét csapatnak akadtak lehetőségei, azonban Andrei Ciobanu és Răzvan Grădinaru próbálkozását is védte Fernández, míg a másik oldalon Šafranko közeli fejesét hárította Valentin Cojocaru.

A Viitorul a 82. percben harmadszor is előnybe került, miután a játékvezető úgy látta, hogy González a büntetőterületen belül szabálytalankodott Grădinaru ellen, a tizenegyest pedig Ciobanu váltotta gólra (3–2). A Sepsi OSK nem adta fel, az utolsó pillanatig küzdött, majd a ráadásban a csereként beállt Andres Dumitrescu beadása után Pavol Šafranko fejelte a jobb alsó sarokba (3–3). A szlovák csatár az idényben ötödször volt eredményes.

1. Liga, alapszakasz, 19. forduló: FC Viitorul–Sepsi OSK 3–3 (2–1).

Ovidiu, városi stadion. Vezette: Horațiu Mircea Feșnic (Kolozsvár). Viitorul: Cojocaru – Boboc, Dobrosavlevici, Mladen, Dussaut – Ciobanu (Benzar, 90+1.), Artean, C. Matei (Sabala, 82.) – Mățan (Grădinaru, 62.), Luckassen, Ely Fernandes. Vezetőedző: Mircea Rednic. Sepsi OSK: Fernández – Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, Csiszer (Dumitrescu, 74.) – Tamás (Dumiter, 89.), Fofana (Markovic, 74.), Tincu, Bajrovic (Purece, 63.) – González – Šafranko. Vezetőedző: Ilyés Róbert. Gólszerzők: Luckassen (8., 45.), Ciobanu (85. – tizenegyesből), illetve González (18.), Mitrea (48. – tizenegyesből), Šafranko (90+1.). Sárga lap: Luckassen (31.), Mladen (79.), illetve Csiszer (70.), Tincu (75.), Marković (86.).

További eredmények: * 18. forduló: Botoșani–FC Dinamo 4–0 (gólszerzők: H. Keyta 2., 37. – tizenegyesből, Ongenda 23., Haruț 65.), FC Hermannstadt–Kolozsvári CFR 1–3 (gsz.: Pires 32., illetve Chipciu 37., Debeljuh 51., Rondón 81.) * 19. forduló: FC Voluntari–Craiova 1–1 (gsz.: Angelov 10., illetve Ivan 25.).