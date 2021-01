Következő írásunk

Hidvég infrastruktúrája lassan teljesen kiépül, és egy sor újabb elképzelés is szerepel az önkormányzat tervei között. Ebben a többnemzetiségű és vallásilag is heterogén összetételű községben is a továbbélés lehetőségeit keresik, latolgatják nemcsak a hely és a táj, hanem az elfekvő természeti kincsek hasznosításának módját is. A Baróti-hegység nyugati lejtőjét és a Barcaság Olton inneni síkját elfoglaló festői Székföld hegyek közé rejtett települése a Hidvéghez tartozó Nyáraspatak is.