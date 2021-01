Folytatjuk az elmúlt esztendő néhány fontos, lapunkban is tükrözött gazdasági vonatkozású eseményének felelevenítését. A negyedik negyedévben a parlamenti választás (a kampányígéretekről ezúttal hadd ne essen szó...), na meg a vírushelyzet határozta meg a gazdaság működését is.

Október

Gyárbezárás. A világjárvány az esztelneki RHM Pants után, amelyet néhány hónappal korábban zártak be, a többségi német tulajdonban levő kézdivásárhelyi New Fashion és Zarah Moden üzemeket is elérte, ahol negyvenkét alkalmazottat bocsátottak el, a szintén kézdivásárhelyi Secuiana Rt.-től pedig 25-öt.

Magyar támogatás. Évről évre jelentősen bővülő források állnak rendelkezésre a határon túli magyarság támogatására – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt Budapesten. Míg 2010 előtt 9,1 milliárd forintot fordított az akkori szocialista-liberális kormány nemzetpolitikai célokra, ezt követően a határon túli támogatások összege folyamatosan nőtt, és azóta megtízszereződött. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt előirányzat 2019-ben meghaladta a 70 milliárd forintot. Nemzetpolitikai támogatások részeként 60 milliárd feletti összegről döntöttek. 82 intézményt és 12 programot minősítettek nemzeti jelentőségűnek.

Mezőgazdasági támogatások. Adrian Oros mezőgazdasági miniszter ismertette a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) éves eredményeit. Az 550 millió euró tervezett kifizetéssel szemben az ügynökség egy év alatt, október 15-éig 656 millió eurót fizetett ki a sikeres pályázóknak. Ez meghaladja az előző évek eredményeit, 2018-ban az ügynökség 646 millió eurót, 2019-ben pedig 524 millió eurót utalt át elszámolásként a pályázók bankszámláira. A vidékfejlesztésben az „év” nem esik egybe a naptári évvel, itt az évet október 16-ától számítják a következő év október 15-éig.

Toplista. A kamara által évente megtartott díjkiosztón 813 vállalkozás vehette át a kategóriájában, illetve tevékenységi területén elért helyezésért járó elismerést. A Kovászna Megyei Kereskedelmi Iparkamara három alapvető szempont szerint rangsorolta a vállalkozásokat: a 2019-ben elért üzleti forgalom, nyereség és az alkalmazottak száma alapján. Ezek alapján a korábbi, 2018-as eredményekkel összehasonlítva igyekeztünk korántsem teljes képet adni a háromszéki gazdaság „zászlóshajói­nak” – összesen 4701 cég – teljesítményéről, illetve azok változásáról.

Támogatás. A gazdasági minisztérium által indított támogatási program indult a kis- és középvállalkozások megsegítésére. A jogosult cégek legtöbb 200 ezer eurós vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a forgótőkéjük finanszírozására, illetve beruházásra.

Zsugorodás. Az első kilenc hónapban 62,27 milliárd lej (12,77 milliárd euró) volt az államháztartás hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 6,36 százaléka. Florin Cîțu pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, a hiány fele adódott abból, hogy kedvezmények formájában segítették a cégeket, beruházásokat hajtottak végre, illetve más rendkívüli kiadások is terhelték az államháztartást a koronavírus-járvány miatt.

November

Minősítés. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő változatlan negatív kilátással megerősítette a román állam szuverén adósságának BBB mínusz, vagyis még épphogy befektetői ajánlású besorolását.

Neptun Deep. Egyre bonyolultabb a Fekete-tenger kontinentális talapzatában felfedezett gázmező kiaknázásának előkészítése. A kitermelési jogokat 50–50 százalékban birtokló osztrák OMV és az amerikai ExxonMobil többször elhalasztotta a beruházás megkezdését, aztán utóbbi az üzletrészét áruba bocsátotta. Az év elején erre jelentkező lengyel PGNiG kőolajipari vállalat bejelentette, hogy kiszáll az üzletből.

Székelyföldi toplista. A cégkatalógusairól ismert Omnibus portál közzétette a székelyföldi cégek nyereség szerinti toplistáját, amely kiegészíti azt a korábban közölt két sorrendet, mely az árbevételt, illetve az alkalmazottak számát veszi alapul. Eszerint a maros­széki vállalatok a legerősebbek.

Kevés igénylő. A vártnál sokkal kevesebb cég vette igénybe a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a kereskedelmi és iparkamara által közösen indított csekély értékű támogatási programokat, melyekkel elsősorban a koronavírus-járvány miatt bajba jutott megyeszékhelyi kis- és középvállalkozásokon (főképp a vendéglátókon, szállásadókon) akartak segíteni, illetve a szépmezői ipari parkban beruházni szándékozókat ösztönözni.

Harmadik kiegészítés. A kormány elfogadta a harmadik költségvetés-kiigazítást, amely 9,1 százalékos államháztartási hiánnyal számol 4,2 százalékos gazdasági csökkenés mellett éves szinten. Az első tíz hónapban az államháztartási hiány elérte a bruttó hazai termék 7 százalékát, a deficit 74,04 milliárd lej volt, ebből 40,74 milliárd lejt – vagyis a GDP 3,88 százalékát – azok az összegek tesznek ki, amelyek az állam által biztosított kedvezményeknek köszönhetően a gazdaságban maradtak a beruházások ösztönzése érdekében, de tartalmazza azokat a rendkívüli kiadásokat is, amelyeket a járványügyi védekezésre költöttek.

Klinika. Megnyitotta kapuit az Albert Optimun Medicals, az első sepsiszentgyörgyi magánklinika, amely ötféle szakorvosi ellátást biztosít.

December

Csúcsárak. Hatéves csúcsra ugrottak a nemzetközi élelmiszerárak novemberben az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) élelmiszerár-indexe szerint. A 3,9 százalékos havi növekmény után 6,5 százalékkal haladja meg a mutató az egy évvel korábbi szintet.

Csúcsmegállapodás. Megszületett a megállapodás az Európai Unió (EU) következő többéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján. A magyar és lengyel vétó miatti bizonytalanságot lezáró megállapodás szerint az Európai Tanács által már júniusban elfogadott, majd most megerősített EU-költségvetés végösszege 1074 milliárd euró a 2021–2027 közötti időszakra. A 750 milliárd eurós gazdaság­élénkítő alap pedig 390 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból, valamint 360 milliárd euró hitelből áll. A huszonhét tagország vezetői által elfogadott megállapodás szerint a rendelethez olyan záradékot csatolnak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik.

Csökkenő külföldi beruházások. Romániában 62,46 százalékkal, 1,754 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások az év első tíz hónapjában a 2019-es év azonos időszakához képest.

Az év fiatal vállalkozói. A Junior Business Club egyesület interneten közvetített évzáró gáláján adta át Az Év Fiatal Vállalkozója díjat. A 2019-es év gazdasági eredményei alapján az első díjat Kis Hunor Pál, a földmérésben érdekelt Next KHP Topo Kft. egyik tulajdonosa nyerte, második lett a Benedek Dávid és Pajzs Levente tulajdonában lévő, villanypásztorokat gyártó és forgalmazó árkosi Agro Electro Systems Kft., harmadik pedig a cukrásziparban működő Horváth Orsolya, a Prosavor Kft. vezetője.

Befagyasztva. Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek 2021-ben, de az egységes bértörvénnyel kapcsolatban indított kiértékelés lezárásáig a fizetéseket a 2020. decemberi szinten befagyasztják – jelentette ki az időközben kormányfőnek választott Florin Cîţu. Megerősítette, hogy a minimálbér 3,1 százalékkal emelkedik, és közölte, hogy a jövő évi költségvetést 7 százalékos hiánnyal tervezik.