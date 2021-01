Minden készen áll, hogy újra gyermekzsivajjal legyen tele az óvoda és iskola Mikóújfaluban – közölte Demeter Ferenc, a község polgármestere azt követően, hogy az önkormányzat önerőből kisebb korszerűsítési munkálatokat végeztetett el a tanintézet épületében. A község vezetése ugyanakkor a múlt év őszén jelentős összeget költött eszközbeszerzésre, hogy az oktatás a járvány idején is akadálytalan legyen. E hónap folyamán egy nagyobb pályázatot is benyújtanak az Országos Beruházási Társasághoz, melynek célja az épület energetikai korszerűsítése.

Demeter Ferenc lapunknak elmondta, az év végén közel 38 ezer lejt utaltak ki az iskolának, mivel több teremben a parkett állapota nagyon rossz volt, és ki kellett cserélni. A munkálat megtörtént, hét osztályterembe és a tanári szobába új padló került. Emellett az iskola vezetőségével egyeztettek, s mint kiderült, minden tekintetben felkészültek arra, hogy amennyiben február 8-tól a diákok visszatérhetnek a padokba, azt biztonságban tehessék.

A polgármester elmondta, hogy összesen 150 ezer lejt utaltak ki az ősz folyamán az iskolának, ebből 13 laptopot, 50 táblagépet, valamint maszkokat és fertőtlenítőszereket vásároltak. Demeter Ferenc szerint az iskola már az előző oktatási félév során készen állt arra, hogy fogadja a diákokat, de sajnos a döntéshozók nem veszik figyelembe például az önkormányzatok véleményét. Mikóújfaluban mindvégig elenyésző volt a fertőzöttek száma, ennek ellenére a tanintézetet zárva kellett tartani. Meglátása szerint a helyi döntéshozókra kellene bízni, hogy amennyiben a járványhelyzet megengedi, kinyissanak vagy sem az óvodák, iskolák.

A polgármester arról is beszámolt, hogy összeállítottak egy előtanulmányt az iskola energetikai korszerűsítésére, és még e hónap folyamán benyújtják a pályázatot az Országos Beruházási Társasághoz. Az elképzelés nem csak egyszerű hőszigetelésről szól, a fő irányvonalak a környezetkímélés és a digitalizáció, ezért a projekt értéke egymillió lej körüli.

Amint arról korábban beszámoltunk, Mikóújfalu önkormányzata idén új rendeltetést szándékszik adni a község futballpályájának, illetve annak környékét is rendezettebbé tennék. A beruházás révén egy több lépésben kiépülő közösségi tér jön létre korszerű játszótér, futó-, valamint műfüves sportpálya, illetve fitneszgépeknek helyet adó mozgáspark kialakításával. Emellett a focipályán álló épületben ifjúsági klubot rendeznek be. Demeter Ferenc korábban arról beszélt lapunknak, hogy a teljes beruházás értéke eléri a 150 ezer eurót. A felsoroltakból idén a játszóteret, valamint műfüves pályát alakítanák ki, saját források mellett a megyei önkormányzat ilyen létesítmények létrehozását támogató programjai segítségével. A játszótér az elsődleges, ennek már elkészültek a tervei és az engedélyeket is minél hamarabb ki akarják váltani, hogy a kivitelező tavasszal elkezdhesse a munkálatokat.