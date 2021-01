Domokos Kinga építészmérnök, a felújítási munkálatokat végző Conico cég munkatársa elmondása szerint elkészült a vizesblokk, felszerelték a nyílászárókat, és jelenleg a főépületben az álmennyezetek kialakítása és hőszigetelése zajlik. A belső simításokkal is a vége felé tartanak, a stukkók jó része is elkészült, valamint a füst­érzékelők is helyükre kerültek. A kazánház is készül, megérkezett a berendezés, amit hamarosan beüzemeltetnek. Többek között a padlóburkolat lerakása, a gáz bekötése és a meszelés maradt még hátra.