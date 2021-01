Tömeges elbocsátás Kovásznán

Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a Tündérvölgyben található Fenyő Szálló, mely az állami protokollalap tulajdonát képezte, 2013 decemberében egy kormányhatározattal került a román ortodox egyház Hargita–Kovászna püspökségének tulajdonába. Kelemen Tibor munkaügyi igazgató szerint a turisztikai egység szolgáltatásai iránt nem volt kereslet, ezért döntöttek annak bezárása mellett. A mintegy nyolcvan alkalmazott egy része már korábban felmondott, tegnap már csak a még alkalmazásban lévő 44 munkatárstól vált meg a foglalkoztató.

Az igazgató lapunk érdeklődésére kifejtette, az érintettek nem jogosultak végkielégítésre. Szerződéseiket kedden lezárták, így szerdától már elektronikus úton kérhetik nyilvántartásba vételüket a munkaügyi hivatalnál – tette hozzá.

Emelkedőben a munkanélküliség

Az elmúlt időszakban Háromszéken érezhetően megugrott az állástalanok száma, míg tavaly januárban 3,34 százalék volt a munkanélküliségi mutató, mostanra 5,07 százalékra emelkedett.

Áprilistól több nő maradt állás nélkül, Kelemen Tibor ezt azzal magyarázza, hogy főként azok az ágazatok álltak le vagy csökkentették tevékenységüket, ahol jobbára nőket foglalkoztattak. A különféle szolgáltatásokat biztosító cégek mellett a nadrággyárak – az esztelneki mellett a sepsiszentgyörgyi LRO is – arra kényszerültek, hogy megváljanak dolgozóiktól. Sepsiszentgyörgyön és térségében nyáron még egy százalék alatt volt a munkanélküliség, most 1,5 százalék, Kézdivásárhelyen pedig 2,3 százalékra emelkedett. Több vidéki településen is hasonló a helyzet, a munkaügyi igazgató szerint rég nem látott mértékűre emelkedett a munkanélküliség Előpatakon (17 százalék), Nagybaconban (16 százalék), Bölönben (14 százalék), Esztelneken (10 százalék) és Bardocon is (közel 9 százalék).

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség december végén 4348 állástalant tartott nyilván, közel ezren 25 évnél fiatalabbak, 1088-an pedig a 40–50 éves korcsoportba tartoznak. Továbbra is magas az iskolázatlan vagy mindössze elemi iskolát végzettek aránya (45 százalék), akárcsak a nagyon nehezen foglalkoztathatók száma (közel 1700 fő).

A Sepsiszentgyörgy térségé­ben nyilvántartott 1537 munkanélküli közel fele nő, a segélyre jogosultak száma pedig mindössze 280. Barót vonzáskörzetében 1128 állástalanról tudnak – közülük 452 nő –, juttatást alig százan kapnak. Kézdivásárhely környékén 896 állástalant jegyeznek (köztük 575 nő), míg Kovásznán ötszázat. A legutóbbi összesítő szerint a Háromszéken nyilvántartásban lévő munkanélküliek közel 49 százaléka nő.