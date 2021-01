Halasztás oltáshiány miatt

A kialakult helyzetet úgy próbálják orvosolni, hogy tíz nappal eltolják az első oltás már rögzített időpontját egy bizonyos kategória esetében. A 65 év fölöttiek és a krónikus betegek oltási időpontjait nem módosítják – annak a 35 304 személynek kell az előjegyzettnél tíz nappal későbbi időpontban oltásra jelentkeznie, akik a társadalom számára kulcsfontosságú területeken dolgoznak, és ezért kerültek be az oltási kampány második szakaszába. E csoportba tartoznak többek között a rendőrök, a katonák, a tanárok és az államigazgatásban dolgozók. Akik ebből a kategóriából a január 28. és február 11. közötti időszakra voltak előjegyezve, azoknak tíz nappal később kell oltásra jelentkezniük a rögzített oltóközpontban, az előjegyzett időpontban. Az érintetteket elektronikus levélben és SMS-üzenetben is értesítik a módosításról.

A koordinátor azt is jelezte, hogy az oltási kampány első szakaszában – amikor az egészségügyi és szociális intézmények személyzete kaphatta meg az oltást – mindeddig 209 ezer személyt oltottak be, és további több mint húszezren várnak még az első adag vakcinára. A január 15-én kezdődött második szakaszban eddig 175 ezer 65 év fölötti vagy krónikus betegségben szenvedő, és közel 18 ezer szociális otthonban gondozott személyt oltottak be. Mellettük közel 57 ezer olyan személy is megkapta az első oltást, aki a társadalom számára kiemelten fontos munkát végez. Valeriu Gheorghiță azt is jelezte, hogy az oltási kampány internetes platformja 1,8 millió időpontot rögzített április 15-ig az első és a második oltásra.