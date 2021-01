Görög nemzeti est A Zöld Nap Egyesület szervezésében ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében görög nemzeti estre kerül sor. Az est házigazdája Polixeni Ntanou, a Heal the Eearth! projekt görögországi önkéntese. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

Színház

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását január 30-án, szombaton játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Tánc­stúdióban. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. A központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Pintér Béla A sütemények királynője című darabja Pálffy Tibor rendezésében január 31-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben látható.

POKOLSÁR SZÍNTÁRSULAT. Kovásznán a Pokolsár Egyesület Molnár Ferenc A doktor úr című vígjátékát január 30-án, szombaton és 31-én, vasárnap 18 órától mutatja be. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás ajánlott a Kovásznai Városi Művelődési Háznál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI programja ma: 16.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő); 17 órától Drakulics elvtárs (magyar vígjáték, román felirattal); 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal); 19 órától Zárójelentés (magyar filmdráma, angol felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Aranyszalagtár: In memoriam Visky Árpád – A hetvenes évek végén készült felvétellel emlékezek a 80 évvel ezelőtt született Visky Árpád sepsiszentgyörgyi színművészre, aki József Attila egyik versét mondja el. ♦ Erdély napórái – A dokumentumfilm-sorozat 24. része a Szilágy megyében található napórákat mutatja be. Szilágy­nagyfaluban a református templomon van egy régi napóra, Kisdoba faluban egy hétvégi ház falán, de a zilahi Alexandru Papiu Ilarian Szakiskolában is volt egy pontos napóra, amely már nincs, ugyanis a kőtömb, amelyre készült, széttörött.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai katolikus templomban ma 17 órától az Élet a Lélekben imacsoport tagjai vezetik a szentségimádási órát. Ma 18 órától a betegekért, pénteken az elhunytakért végeznek közös szentmisét.

IMAHÉT. Sepsiszentgyörgyön a Vártemplomi Református Egyházközségben imaheti istentiszteleteket tartanak 18 órától az új gyülekezeti teremben. Ma igét hirdet Bíró János pókakeresztúri református lelkész. Az imaheti istentiszteleteken összegyűlt perselyes adományt Kovács Eszter egyháztag kórházi kezelésére fordítják.

Adománygyűjtés

Január 8-án éjszaka kigyulladt és leégett a Brassó megyei Datk településen Nagy István családi háza. A Datki Unitárius Egyházközség felvállalta az adományok összegyűjtését, és erre a célra külön bankszámlát nyitott, amelyre lej, forint, euró és dollár is utalható. Vállalták, hogy minden adományt célszerűen és szakszerűen juttatnak el a családhoz, hogy egy új ház felépülhessen. Banki adatok: COD IBAN: RO56RZBR0000060022325875, RAIFFEISEN BANK, PAROHIA UNITARIANĂ DOPCA, CUI: 12539115.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Illyefalván ma 9–14 óráig a 3-as transzformátorállomás körzetében, a Retroflex, Ilkon, Váncsa, Iba és Kobak cégeknél szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás ma 8–13 óráig a Szalomérban, illetve Sepsiszentkirályban, Illyefalván és Aldobolyban. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságának (Olt utca 2. szám) ügyfélfogadási programja: ma és kedden 8–18 óráig, szerdán és hétfőn 8–15 óráig, pénteken 8–13 óráig. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke ezentúl a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, a helyi adók és illetékek befizetésére a ghiseul.ro oldal is használható. Érdeklődni a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-címen lehet.

MEGBOCSÁTÁS A KÖNYVTÁRBAN. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár január végéig meghosszabbította a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre az általuk kikölcsönzött könyveket, késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönzőrészlegen vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.