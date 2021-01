Visszaélések az oltóközpontokban

Ellenőrzéseket rendelt el az oltóközpontokban Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter, miután kiderült, hogy több mint ezerháromszáz személy jogosulatlanul, soron kívül oltatta be magát. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy január 15. és 23. között 1353 olyan személy kapott soron kívül oltást, aki csak a harmadik, a teljes lakosság beoltására irányuló szakaszban lett volna erre jogosult. Az országban jelenleg a második oltási szakasz zajlik, amelyben a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a stratégiai fontosságú intézményekben dolgozókat oltják be.

Voiculescu elmondta, hogy a jelenlegi törvények nem írnak elő szankciókat, de egyeztetett már a miniszterelnökkel, hogy vezessenek be ilyeneket, ugyanis egyes oltóhelyek eltértek az országos stratégiában megállapított elvektől. Hozzátette: minden ilyen központnak van egy vezetője, aki felelősségre vonható, amennyiben bebizonyosodik, hogy nem tartották be a szabályokat. A miniszter nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy ezerháromszáznál jóval többen éltek vissza a lehetőséggel. Mint mondta, a rendszerben sérülékenységet okoz, hogy az oltásközpontok 30 százaléka nem digitalizált, ezekben papíron vezetik a nyilvántartást. Jelezte: nem ért egyet azzal sem, ahogyan egyes helyeken bizonyos állami intézményeknek tartottak fenn külön helyiségeket, a lakosság többi része pedig a fennmaradt helyiségen osztozott, és ez több esetben zsúfoltságot okozott.

A román sajtó arról számolt be, hogy összességében több a speciális, a lakosság előtt nem nyitott oltásközpont Romániában, mint a lakosságot fogadó oltóhely, ahol az időseket és a krónikus betegeket oltják be. A miniszter „szánalmasnak” nevezte ezt az állapotot, mindazonáltal megállapította, hogy a rendellenességek dacára Románia jól áll a beoltott lakosság arányát tekintve, hiszen szerda délig 530 ezren kapták meg a vakcinát, ebből 40 ezren már a másodikat is. Voiculescu szerint Románia ezzel az első tíz európai ország között van a beoltottak arányát tekintve.