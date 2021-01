Hétszázalékos deficit a cél

A miniszterelnök szerint jövő héten terjesztenék a parlament elé az állami költségvetés tervezetét, amelynek kidolgozása azért időigényes, mert „30 éve halogatott reformokat” szeretnének bevezetni, ugyanakkor a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érdekében módosítani akarnak bizonyos intézkedéseken, amelyek „pusztító hatással voltak” az elmúlt években az ország pénzügyi helyzetére. Azt is elmondta, hogy a kormány a többéves költségvetés-tervezés bevezetésére készül. „Itt most a 2021-es és a 2022-es büdzséről is szó van, hiszen a 2021-ben bevezetendő reformok egy részének gazdasági hatásai 2022-ben érződnek majd meg. Ezért is jár valamelyest több munkával ez a folyamat, de az ország történetében először bevezetjük a többéves költségvetés-tervezést” – közölte.