Lucian Bode belügyminiszter kedd este mondta el, hogy összesen 2800 vidéki rendőrőrs tartozik a minisztériumhoz, ezek közül több mint ezernek csak az udvar végében van mellékhelyisége, míg 178-hoz egyáltalán nem tartozik illemhely. Véleménye szerint nem természetes, hogy az épületek felújítására szánt EU-s forrásokat nem használjuk fel. A minisztérium az angolvécék építése mellett 64 épület rehabilitációját tervezi, ezen kívül új helikoptereket is vásárolna, vidéki tűzoltóállomások építésére és működtetésére is pályázna, továbbá a Gerota Kórház fejlesztését, több száz mentőautó és tűzoltóautó beszerzését is tervezi. Összesen 1,25 milliárd eurót szeretnének lehívni az EU helyreállítási és rugalmassági forrásaiból. (Transindex)

SCHENGEN, A RÉGI ÁLOM. Románia minden kétséget kizáróan, teljes mértékben felkészült arra, hogy a schengeni övezet tagjává váljon – közölte Florin Cîţu miniszterelnök Mark Rutte holland kormányfővel egy telefonos beszélgetés során, amelyben a gazdasági kapcsolatok bővítéséről és a koronavírus-járvány okozta válság enyhítéséről is tárgyaltak. Romániának a schengeni, belső határellenőrzéstől mentes övezethez való csatlakozása már 10 éve késik, 2011-ben éppen Hollandia volt az egyik ellenzője (Finnország mellett), mert kevesellte a korrupció és a szervezett bűnözés leküzdésére tett erőfeszítéseket. (Agerpres)

AZ OLTÁSTÓL FÉLÜNK, A CSODASZERBEN BÍZUNK. Valósággal megrohamozták az állategészségügyi patikákat egy koronavírus elleni „csodagyógyszerről” szóló álhír áldozatai: sok helyen elfogyott az ivermectin nevű hatóanyagot tartalmazó, az állatok parazitafertőzéseit kezelő készítmény, miután a közösségi oldalakon elterjedt, hogy hatékony a COVID-19 ellen. (Egyik ismert népszerűsítője Gigi Becali.) A jelenség olyan mértékű, hogy az országos állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóságnak is figyelmeztetést kellett kiadnia, miszerint a gyógyszer súlyos hatással lehet az emberi szervezetre. A szomorú az, hogy a koronavírus elleni oltást a román állampolgárok közel kétharmada elutasítja. (Krónika)

TÉL A TENGERPARTON. Kettő kivételével minden országos és megyei utat lezártak Konstanca megyében, és 19 település maradt áram nélkül tegnap a hóvihar miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A meteorológusok másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtak ki Konstanca és Tulcea megyére. (Digi2)