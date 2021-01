Kézdivásárhelyen felújítják a volt katonaneveldét

Bokor Tibor elmondta, a világjárvány miatt a 2020-as esztendő eddigi pályafutása legnehezebb éve volt, hiszen iskolákat és más intézményeket kellett bezárni, ráadásul az önkormányzat bevételei is csökkentek egyes cégek ideiglenes vagy végleges bezárása miatt. Ugyanakkor több megkezdett beruházási munkálatot is hátráltattak az intézkedések, némelyeket a tervezettnél később kezdhettek el.

Tavaly nekifogtak néhány európai uniós pályázat kivitelezésének, például a kórház sebészeti osztálya, a Csipkerózsika Óvoda és a Benedek Elek utcában lévő bölcsőde teljes felújításának, ezeket idén is folytatják. A magyar kormány támogatásával újul meg a minorita rendház. Saját költségvetésből finanszírozott munkálat is volt tavaly, ilyen a zöldségpiac átépítése, a Margaréta utcában a tömbházak közötti terület rendezése, illetve az Achim András utcában a tér rendezése, amelyeket, amint az időjárás megengedi, idén folytatnak és be is fejeznek.

Idei terveik között a Csernátoni utcában lévő tömbházak mögötti elhanyagolt terület rendezése is szerepel. Bokor Tibor azt szeretné, hogy mandátuma végéig minden lakónegyedi tér megújuljon, és következzék a történelmi városközpont felújítása. A tél ellenére nem állt le a munka a Csernátoni utcában, ahol a betervezett vízvezetékcsere mintegy fele történt eddig meg.

Az udvarterek felújítása is elkezdődött, de a versenytárgyalást elnyerő cég nagyon lassan halad. Azt szerették volna, hogy 2020 végéig legalább az udvarterek egyharmadát befejezzék, de csak kettővel készültek el.

Az Eminescu utcában ki szeretnék kicserélni a vízvezetéket, hiszen ott rengeteg a meghibásodás, a vezetékcsere után az utcát is felújítják. Az 1918. december 1. utcában tönkrement a járda, de új vízvezetéket is el kell helyezni alatta. Mivel annyira széles az a szakasz, a vízvezeték cseréjét követően a járda felújításakor bicikliutat is ki tudnának alakítani, amely így kapcsolatban lenne a Vasút utcai bicikliúttal. Néhány utca esetében szintén elkészült a felújítási terv, egyik a Matkó István, a másik a Kanta utca, és ezzel párhuzamosan víz- és csatornahálózat-felújítás zajlik majd egy helyi fejlesztési pályázat révén az Ady Endre utcában. A Kanta utca egy részén felszámolják majd a kockaköves burkolatot.

Idén a volt székely katonanevelde felújítását is elkezdik. Ez egy több mint 17 millió lejes beruházás, a kivitelezést a rendháznál is nagyon jól dolgozó sepsiszentgyörgyi Conico Rt. nyerte meg. A városháza a tervezést és a kivitelezést egy csomagban hirdette meg, s január közepétől hat hónap áll a Conico cég rendelkezésére, hogy a terveket elkészítse, és utána kezdődhet a munkálat. Amikor a minorita rendház elkészül, a csapat át is költözhet a kaszárnyához. A pályázatban művelődési központot jelöltek meg célként, s a terv része, hogy az épület felújítását követően a környékét is rendezik. Minden valószínűség szerint a felújított épületbe az Incze László Céhtörténeti Múzeum fog átköltözni, de még nem biztos, hogy ez az egyetlen intézmény, mely helyet kap ott. Lesz majd egy nagyon szép belső udvar is, amely színpaddal ellátva kitűnő hely lehet kisebb szabadtéri koncertek és előadások megtartására, de akár filmvetítésre is.

A városvezetés számára igen fontos még a földgáz bevezetése, illetve a meglévő hálózat bővítése is, egyelőre várják a leadott pályázat eredményét.

Arra a kérdésünkre, hogy történt-e előrelépés a fortyogói kezelő- és üdülőközpont eladásával, illetve a pereskedéssel kapcsolatosan, nemleges választ kaptunk. Az utóbbi időben nem volt tárgyalás a prefektúra és Kézdivásárhely önkormányzata között. Alapfokon a város pert nyert a kormányhivatallal szemben, eszerint a központ továbbra is a város tulajdonában marad. A prefektúra fellebbezését még nem tűzték ki. Ha végleges ítélet születik, akkor kerülhet sor az eladásra.

A fedett uszoda ügye is jó úton halad, már csak a tűzoltóktól hiányzik a jóváhagyás, majd átadhatják a területet a fejlesztési ügynökségnek. „Lesz fedett uszoda Kézdivásárhelyen” – mondotta végül a polgármester.