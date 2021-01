Az önkormányzat a múlt héten közölte, hogy a jelzett szárnyban elindultak a munkálatok. Első fordulóban eltávolították a régi fal- és padlóburkolatot, a rossz állapotban lévő ajtókat, valamint a korábbi felszereléseket az osztálytermekből, a folyosókról és az illemhelyekből, s a villanyhálózat új nyomvonalának a kialakítása zajlik. A tájékoztatás szerint a munkálat az ivóvíz- és fűtéshálózatok felújítására is kiterjed, a burkolatcserén, faljavításon, festésen kívül. A kivitelező a külső állványzatot is elhelyezte, hogy amint az időjárás engedi, a külső munkálatok is elkezdődhessenek. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a külső munkálatok a homlokzat rendbetételét, a födém egy részének a cseréjét is jelentik (ahol korábban ez nem történt meg), illetve a fogyatékkal élőket kiszolgáló külső felvonót is felszerelnek. Azt is elmondta, hogy a teljes korszerűsítést 2022 végére kell lezárni, a költségek meghaladják a 15,3 millió lejt, ebből nyolcmillió lej érkezik az országos programon keresztül, a többit saját forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak.

Sztakics Éva, a tanintézet igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a Maros megyei kivitelező ígérete szerint augusztusban lezárulnak a főépület Erzsébet park felőli szárnyának korszerűsítési munkálatai, így szeptemberben a bútorzat is bekerülhet az osztálytermekbe, valamint azok az eszközök, amelyek megvásárlása a korszerűsítés részét képezi. Egyebek mellett minden osztályterembe okostábla kerül, hogy a rendelkezésre álló programokkal minél színesebbé lehessen tenni a tananyag leadását.

A főépület Mikó Imre utca felőli szárnyát az érettségi vizsgák után, nyáron ürítik ki. Valamivel bonyolultabb lesz, és több időt vesz fel, mivel itt találhatók a szaklaborok, a tanári, valamint az irodák. A kivitelező becslése szerint jövő év márciusában végeznének ezzel a szárnnyal, majd következhet a bentlakás és a régi épület. Utóbbiak korszerűsítése egyszerre zajlik.

Sztakics Éva hozzátette: a munkálatok elkezdése szempontjából szerencsés, hogy a volt Kós Károly Szakközépiskola épületének korszerűsítését sikerült elvégezni, így a Székely Mikó Kollégium elemi osztályait át tudták költöztetni a Kriza János utcai, a Mikes Kelemen Líceumhoz tartozó ingatlanból. Emellett a 11–12-es osztályoknak is tantermeket tudnak biztosítani a volt Kós Károly-iskola bentlakásában és a főépületben, amennyiben február 8-tól a diákok visszatérnek a padokba.