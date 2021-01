Speciális mosakodókrémek a gyógyszeriparban /X/

Az érzékeny bőr tünetei

A bőr számos kórokozótól és más külső hatástól óvja meg szervezetünket. De az éghajlati változások, a stressz és különböző kozmetikai termékek is érzékenyen érinthetik azt. De melyek egy érzékeny bőr tünetei, miről ismerhető fel?

A sérülékeny bőr könnyen felismerhető jellegzetes tüneteiről. Általában az ilyen bőr könnyen kiszárad, emiatt gyakran hámlik is. Gyakori még a piros foltok megjelenése és az égő, viszkető érzés is. A különféle gyulladások kialakulása is lehetséges. Előfordul, hogy ezek a tünetek még az arcon is megjelenhetnek.

Sajnos bizonyos betegségek, mint amilyen a cukorbetegség vagy az ekcéma is gyakran hasonló szimptómákat sorakoztatnak fel.

Az érzékeny bőr kezelése

Az érzékeny bőr kezelésében fontos szerepet játszanak a különféle ártalmas kozmetikumok elhagyása. Igyekezzünk kerülni a tüneteket kiváltó helyzeteket is. Ez lehet például a túl szeles levegő, tűző napfény vagy a nem megfelelő folyadékbevitel. Elengedhetetlen továbbá a megfelelő külső hidratálás is, ezekhez ma már kaphatóak speciális készítmények is, így mi magunk is megoldhatjuk otthonunkban.

A Dr. Hertelendy ekcémakezelő termékei azoknak is segítséget nyújtanak, akiknek életében visszatérő problémaként vannak jelen az említett tünetek. Ezeknek köszönhetően jelentősen mérsékelhetőek a kellemetlen tünetek.

Mire valók a gyógyszertári mosakodókrémek?

A gyógyszertári mosakodókrémeket előszeretettel alkalmazzák a kisgyermekek bőrápolására, de az érzékeny bőrűek és az ekcémára hajlamos egyének is szívesen bevetik őket. Ezek többnyire színezékmentes mosakodókrémek. Ajánlott mindennapos használattal javítani a bőr állapotán. A választék belőlük igen széles, hiszen beszerezhetőek citromos, levendulás és hypoallergén változatokban is.

Nagyon fontos, hogy visszatérő problémák esetén semmiképpen ne kezdj “öngyógyításba”, hiszen előfordulhat, hogy komolyabb betegség áll a háttérben! Ebben az esetben mindenképpen keresd fel orvosod, aki a diagnózis felállítása után kialakítja a kezelési menetrendet. Az orvos hasznos tanácsokkal lát el a kezelést illetően és véleményezheti az általad kiválasztott termékeket is!

Természetesen a Dr. Hertelendy megbízható gyógyszeripari termékeket forgalmaz, de azért a kockázatokról és a mellékhatásokról olvasd el a betegtájékoztatót, vagy kérdezd meg kezelőorvosod, gyógyszerészed! (X)