Az FC Viitorul elleni mérkőzést megelőzően Niczuly Roland, majd a legutóbbi szűrés során a spanyol Jesús Fernández tesztje is pozitív lett, így a koronavírus-fertőzés miatt már tizenkét játékosát nélkülöző sepsiszentgyörgyi csapat kapus nélkül maradt. A háromszéki klub csütörtökön hivatalos közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a magyar másodosztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségével folytatott egyeztetés után Fejér Béla visszatér Sepsiszentgyörgyre. Az elmúlt fél évet kölcsönben töltő 25 éves hálóőr három mérkőzésen ölti ismét magára a Sepsi OSK mezét, majd ezt követően újfent Magyarországon folytatja pályafutását.

A Sepsi OSK és az FC Voluntari szombaton tizenkettedszer csap össze a bajnokságban, korábban a sepsiszentgyörgyi csapat kétszer nyert, négyszer osztozkodtak a pontokon, öt mérkőzésen az egyszeres kupagyőztes diadalmaskodott. A csapatok legutóbb tavaly szeptemberben csaptak össze, az Anghel Iordănescu Stadionban a vendégek örülhettek, miután Sebastian Mailat góljára Florin Purece és Fülöp Loránd válaszolt. Az FC Voluntari legutóbb november 7-én nyert bajnoki mérkőzést, azóta két döntetlen és öt vereség a mérlege. Érdekesség, hogy a Sepsi OSK hazai környezetben még nem tudta legyőzni Ilfov megyei ellenfelét, a sepsiszentgyörgyi stadionban háromszor döntetlent játszottak, míg kétszer a vendégek távoztak a három ponttal.

„Alig maradt bevethető játékosunk, eddig 15 labdarúgóra nem számíthatunk koronavírus-fertőzés és sérülés miatt. Legutóbb a kapusunk, Jesús Fernández produkált pozitív tesztet, így miután sikerült megegyezni a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségével, a kölcsönadott Fejér Béla ismét Sepsi OSK-mezben véd a következő mérkőzéseken. Félünk, hogy a következő szűrés során újabb esetekre derül fény, ami lehetetlen helyzetbe hozhat. Reménykedem és bízom a csapatban, hiszen az elmúlt két mérkőzésen emberfeletti teljesítményt nyújtottak az Astra Giurgiu és az FC Viitorul ellen is. Ezeken a találkozókon olyan játékosok is több lehetőséget kaptak, akik eddig inkább a harmadosztályban játszottak, viszont ambícióval és kitartással bizonyították, hogy helyük van az élvonalban. Nincs, amit tennünk, megyünk előre, ha más nem marad, akkor improvizálunk. Fontos, hogy továbbra is összetartsunk, mert a keretgondok ellenére is jöttek az eredmények. Az FC Voluntari Bogdan Andone irányítása alatt lelkesebben játszik, többet szaladnak és agresszívebbek. November óta nem nyertek a bajnokságban, viszont a statisztikát figyelmen kívül kell hagynunk, mert nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk” – fogalmazott Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

Eredmények, 19. forduló: FC Argeș–FCSB 0–0, Academica Clinceni–FC Botoșani 2–1 (gólszerzők: A. Popa 13., Csuncsukov 73., illetve Al-Mawas 27.), Jászvásári Poli–Aradi UTA 1–2 (gsz.: Flores 9., illetve Da Silva 90+2., C. Rus 90+4.), FC Dinamo–Medgyesi Gázmetán 2–1 (gsz.: Gueye 32., Bejan 44., illetve Nițu 7.), FC Hermannstadt–Chindia Târgoviște 1–1 (gsz.: Karanović 18., illetve Căpușă 50.).

A 20. forduló programja: * ma: Craiova–FC Argeș (20 óra) * szombat: Medgyesi Gázmetán–Academica Clinceni (12.15 óra), Sepsi OSK–FC Voluntari (14.15 óra), FCSB–Jászvásári Poli (20.15 óra) * vasárnap: FC Botoșani–FC Hermannstadt (12 óra), Astra Giurgiu–FC Viitorul (14 óra), Aradi UTA–FC Dinamo (20.45 óra) * hétfő: Chindia Târgoviște–Kolozsvári CFR (20 óra). (miska)