A meccset százszázalékos mutatóval váró franciák ellen Mikler Roland nyolc perc alatt öt lövést védett, erre alapozva csapata elhúzott (5–1). A magyar kapus továbbra is parádézott, de Michaël Guigou góljaival és Vincent Gérard védéseivel lendületbe került s elkezdte a felzárkózást a hatszoros világbajnok francia együttes. A magyarok 9–3 után kilenc percen át minden támadásukat elrontották, így az egyre jobban védekező ellenfél felzárkózott (9–8). A csereként beállt Bodó Richárd sem tudott segíteni, ennek ellenére csapata Lékai Máté irányításával megőrizte előnyét, az első félidőben egyszer sem került hátrányba, és a szünetben két góllal vezetett (14–12).

A második felvonást is hatékony védekezéssel kezdték a franciák, ennek ellenére egy ideig felváltva estek a gólok, majd a támadójátékát felgyorsító ellenfél a 40. percben átvette a vezetést. Sorozatban négy gólt lőtt a francia válogatott, majd a remekül küzdő magyarok kétszer is egyenlítettek. Az utolsó tíz perc is döntetlen állásról (25–25) indult, az ellenfél ezután háromgólos sorozatot produkált, de a magyar együttes nyitott védekezésre váltott, és fél perccel a vége előtt ismét eltüntette a különbséget (30–30). Az utolsó támadást a franciák vezették, de újabb gól nem született még időntúli szabaddobásból sem, így hosszabbítás következett, ahol a magyarok leginkább labdaeladásokkal nehezítették saját dolgukat, így a negyeddöntőben búcsúztak.

A mezőny legeredményesebb játékosa Guigou és a meccs legjobbja Bánhidi Bence volt egyaránt hat góllal. A kapusok közül Mikler 15, Gérard hét, Yann Genty pedig négy lövést védett.

További eredmények, negyeddöntő: Spanyolország–Norvégia 31–26, Svédország–Katar 35–23, Dánia–Egyiptom 35–35, hétméteresekkel: 39–38.

Az elődöntő programja (ma): Dánia–Spanyolország (18.30 óra), Svédország–Franciaország (21.30 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport 2 élőben közvetíti.