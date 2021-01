Városnyi gyermek maradt le a tanulásról

A miniszter elmondta: 2020 áprilisában 230 ezer diák jelezte, hogy nincs számítástechnikai eszköze vagy internet-hozzáférése, ezért az oktatási tárca beszerzett 250 ezer táblagépet. Ezzel meg kellett volna oldódnia a problémának, főként mert a helyi önkormányzatok is szereztek be okoseszközöket, de ősszel újabb 280 ezer diák jelentkezett az igényléssel. Ezt a helyzetet ellenőrizni kellene, szögezte le Cîmpeanu, aki szerint az egyik magyarázat az lenne, hogy az első szakaszban azok is azt nyilatkozták, hogy van számítástechnikai eszközük, akik testvérekként többen osztoztak egy ilyen eszközön a háztartásban, vagy a szüleikét számolták be. A másik magyarázat pedig az lenne, hogy azoknak egy része is kért állami táblagépet, akiknek már volt otthon. A minisztérium továbbra is bővíti a tanításhoz szükséges eszköztárat, február 4-én 60 ezer laptopot kap a ROSE projekt keretében, és folyamatban vannak a beszerzési eljárások kamerák és interaktív táblák vásárlására is.

A miniszter elismételte, hogy ő továbbra is az iskolák megnyitása, a megszokott oktatási forma újraindítása mellett voksol, azonban mindenképpen figyelembe kell venni a járványügyi helyzet alakulását, és a kockázatok, előnyök és hátrányok alapos mérlegelése alapján kell dönteni.

Azt Andreea Moldovan egészségügyi államtitkár már szerdán bejelentette, hogy a légúti megbetegedés tüneteit mutató tanulókat gyorstesztelésnek vetik alá az iskolákban, ha ezek megnyitnak február 8-án, de arra kérik a szülőket, hogy ilyen esetben ne engedjék közösségbe gyermekeiket.