Az iskolába való visszatérés szabályairól, amelyek a koronavírussal való megfertőződés elkerülését célozzák, az egészségügyi és a tanügyi tárca közös rendeletet dolgoz ki, az európai jó példák figyelembe vételével – ígérte a miniszter. Az iskolák megnyitása nem az átoltottságtól, hanem a járványügyi helyzet alakulásától függ, ez fogja befolyásolni, hogy melyik tanintézmény nyílik zöld, sárga vagy piros forgatókönyv

szerint. (Maszol)

MARCEL VELA PÁRTFOGOLTJAI. Belügyminiszternek nem vált be, de szava azért van az NLP-ben: Marcel Vela elérte, hogy élettársának lányát kinevezzék a természetvédelmi területek országos ügynökségének (ANANP) élére. A 32 éves Andra Sabrina Pleșa tavaly szeptemberben még Karánsebes polgármestere akart lenni (korábban Vela is az volt), de veszített (egy volt NLP-s győzte le), így más helyet kellett neki keresni. A természetvédelemhez annyi köze van, hogy a gondos nevelőapa vadászik, ő maga pedig négy évig a karánsebesi tanács tagjaként a mezőgazdasággal és turizmussal is foglalkozó bizottságban tevékenykedett, de kinevezését vőlegénye, Ionuț Stroe volt (NLP-s) ifjúsági és sportminiszter is támogatta. Marcel Vela egyébként miniszteri mandátumának utolsó napjaiban azzal keltette fel a figyelmet, hogy rangos állami kitüntetésre javasolta titkárnőjét, aki hat hónapja dolgozott a minisztériumban, azelőtt pedig mosóporárus volt, és a titkárnő december elsején meg is kapta a címet attól a Klaus Iohannis államfőtől, aki a Tőkés Lászlóét visszavonta. El ne felejtsük: az NLP és az államfő is mélyen elítéli a különféle hozzátartozók kinevezését, és ígéretet tett eme SZDP-s gyakorlat felszámolására. (ImpactPress)

VÁDAT EMELTEK CHIRICĂ ELLEN. Hivatali visszaéléssel vádolják Mihai Chirică jászvásári polgármestert és négy alárendeltjét, mert 2013-ban – amikor a közhivataloknak tilos volt gépkocsit bérelni – négy járműre kötöttek négyéves szerződést, és a versenytárgyalás feltételeit úgy szabták meg, hogy a Skoda forgalmazója nyerjen. A keletkezett kárt félmillió lejre becsülik. Chirică akkor SZDP-s alpolgármester volt, most pedig NLP-s városvezető. És természetesen nem mond le, ahogy a korrupcióval vádolt Costel Alexe megyei tanácselnök, volt NLP-s környezetvédelmi miniszter sem tette, habár az NLP hivatalos álláspontja most is az, hogy a „büntetőügyeseknek” semmi keresnivalójuk vezető tisztségekben. (Revista 22)