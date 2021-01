A városvezető a tanácstagoknak elmondta: a közbirtokossággal a művelődési házat is magában foglaló épületre vonatkozó megállapodás a múlt év végén lejárt, az azóta eltelt időszakban pedig a tulajdonossal sikerült elviekben megegyezni a folytatásról. A közbirtokosságnak csak az volt a kérése, hogy a 3800 lejes díjat igazítsák ki a pénzromlás mértéke szerint, azaz az eddigi 3800 lej helyett 3945-öt fizessenek. Ezt a kérést ő helyénvalónak tartja, hiszen a város maga is néhány hete hozta meg azt a határozatát, amellyel az adókat és illetékeket az infláció értékével megemelte – miért ne kérhetné azt más is?

A diákdombi épületért havi 7500 lejt fizettek bérként az elmúlt években, és azon továbbra sem kíván változtatni a katolikus egyház. Benedek-Huszár János a Tóth József plébános által aláírt átiratról is beszámolva elmondta: az egyház azt szeretné, ha a szerződésbe bekerülne, hogy a külső javításokat ők, a belsőket viszont az önkormányzat fedezze. Ez a feltétel szerinte vállalható, hiszen jelenleg nem tudni olyanról, ami nagyobb kiadást tenne szükségessé. „Javaslom, hogy egy évre hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést. Az egy évet azért mondom, mert ha a kivitelezés a megfelelő ütemben halad – és ez finanszírozás kérdése, amit a kormány biztosít – a naptári év végére az új iskolaépületnek el kell készülnie. A legoptimálisabb forgatókönyv szerint az is megtörténhet, hogy év végén, azaz a következő tanév félidejében át tudjuk venni azt az épületet” – mondotta.

A tanácstagok mindkét előterjesztést egyöntetűen megszavazták.