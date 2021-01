Az ülés elején letette a hivatali esküt Szász István Endre mikóújfalusi állatorvos, akit beiktatására elkísért Demeter Ferenc polgármester is. Az új tanácstag a parlamenti választásokon képviselői mandátumhoz jutott Gál Károly helyét foglalta el. A kiegészült közgyűlés minden előterjesztett határozattervezetet elfogadott.

Tamás Sándor tanácselnök elmondta, a helyi életminőséget javító intézkedések körében kilenc programot folytatnak. A helyi önkormányzatok legtöbb 25 ezer lejt igényelhetnek, ennek feltétele, hogy maguk is ugyanannyit hozzátegyenek. Legsikeresebb programjuk a kultúrotthonok felújítása, felszerelése volt. Tíz év alatt 124 pályázatra nyújtottak támogatást, összesen 1,6 millió lejt. A legtöbbet, az elmúlt öt évben 1,8 millió lejt a vidéki iskolák és óvodák korszerűsítésére fizettek ki. 2012-ben indult a sportbázisok építését, felújítását célzó program, mely keretében eddig 42 pályázatot támogattak közel félmillió lej értékben. 2014-től volt lehetőség támogatást igényelni a vidéki családorvosi rendelők felújítására, majd eszközbeszerzésre is, később támogatták a városi fenntartású baróti és kézdivásárhelyi kórházat is – e téren eddig 33 pályázatra 600 ezer lejt fizettek ki. Vidéki könyvtárak, emlékházak felszerelése érdekében négy pályázatot támogattak közel 100 ezer lej értékben. Az elnök közölte, a megyében 40 községi könyvtár létezik, ezek működővé tételéhez szeretnének hozzájárulni. A helyi közösségek biztonsága szempontjából fontos szerepük van az önkéntes tűzoltó alakulatoknak, helyi tűzoltó szertárak felújítását, felszerelését is támogatják – mondta el Tamás Sándor, s említette az iskolatáska-programot is, amelynek keretében 2013 óta közel húszezer előkészítős kisdiák kapott iskolatáskát és tanfelszerelést iskolakezdéskor egymillió lej értékben. A tanórák utáni oktatás, az after school program révén az elmúlt években tíz csoport számára közel 100 ezer lejt folyósítottak.

Az elnök kérésére Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgármestere elmondta, náluk hogyan működik ez a program. A helyi elöljáró a legfontosabb jövőbe mutató tervként értékelte ezt, amely a megyei és helyi önkormányzat, valamint a Diakónia Alapítvány összefogásával működik délutáni oktatásként. Ennek köszönhetően náluk 48 gyereknek juttattak meleg ételt. Megható volt látni, hogy egy másodikos kislány előbb csupán a levest ette meg. Kiderült, otthon csak levest kapott, naponta egyszer. Nem tudta, mi a főétel, a második fogás. Megtanították. Különben ez a program az egyetlen esély arra, hogy vidéken ne maradjanak gyerekek nélkül az iskolák. Ott is lehet tanulni, a frissen beiktatott tanácstag és ő is Mikóújfaluban végeztek, s megállják helyüket, mondta végezetül a polgármester.

A 114-es megyei út 19 kilométer hosszúságú, Kézdiszentléleket köti össze Kézdiszentkereszten, Bélafalván, Kurtapatakon, Esztelneken, Csomortánon, Kézdialmáson át Lemhénnyel. Egyelőre a tervezési elképzelésre írnak ki pályázatot, melynek finanszírozását megnyerték. Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke az igényeket ismertette. Mint mondta, „okosutat” igyekeznek megvalósítani. Térfigyelő kamerákkal szerelik fel, a világítás akkor kapcsol be, ha elhalad egy autó, mérleget építenek be az úttestbe stb. Párhuzamosan bicikliút is lesz, mely kitérőt tesz a Szent Mihály-hegyi templomhoz. A munkálatokat európai uniós támogatással kívánják megvalósítani.