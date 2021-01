Román oltás, magyar oltás

Sok millió eurós kampányok zajlottak, de egy hivatalnoki „tévedés” miatt a magyar média is kénytelen volt a román reklámot közölni, sugározni, volt, aki vette a fáradságot, elkészítette és külön mellékelte a fordítást, mások hagyták csak az eredetit. Változtatni egy betűt sem szabadott – ezt leszögezte a kormányrendelet. Aztán lassan, kényszer alatt, de megtanultuk a maszk helyes viselését, és kénytelenek voltunk megszokni a korlátozásokat is. A magyar többségű önkormányzatok egy része fordított valamicske pénzt, figyelmet a kétnyelvű plakátokra, közleményekre, másoknak nem volt fontos. És most itt állunk, megkezdődött immár az oltási kampány is, a helyzet pedig mit sem változott.

Sovány vigasz persze, hogy esetünk nem egyedi. Egy tavasszal készült felmérésből kiderült, az emberi jogokra oly kényes, de a kisebbségek helyzetét semmibe vevő EU-ban a kisebbségek 44,2 százaléka egyáltalán nem kap teljes körű tájékoztatást anyanyelvén. Az Európai Parlament Kisebbségi Intergroupja nyáron megfogalmazott egy ajánlást: az államnak biztosítania kell a kisebbségi közösségek megfelelő, pontos és érthető tájékoztatását a megfelelő csatornákon keresztül, ám ez úgy tűnik, Romániát nem hatotta meg, fél év múltán a helyzet ugyanaz, sőt, akár súlyosabbnak is nevezhetjük. Hisz míg a védekezéssel kapcsolatos információk valahogy eljutottak minden polgárhoz, az oltásra való feliratkozás egyáltalán nem egyszerű folyamatában semmilyen segítséget nem kapnak az állam nyelvét kevésbé ismerők. Az oltási platform csak románul elérhető, az ingyenes COVID tájékoztató központok, ahol telefonon lehet érdeklődni és regisztrálni, szintén románul válaszolnak. De kizárólag román nyelvűek az oltási központokban kitöltendő formanyomtatványok is, melyek értelmezése még anyanyelven sem lenne egyszerű, hisz orvosi szakkifejezések sokaságát tartalmazzák. Kitöltésüknek pedig nem szabadna esetlegesnek lennie, hisz abból derül ki, az érintettnek van-e olyan baja, amely miatt ellenjavallott lehet az immunizáció.

Romániára igencsak jellemző az a válasz, amit az Oltáskampányt Koordináló Bizottság küldött a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat fentebbi hiányosságokat számon kérő levelére. Egyrészt leszögezik, a regisztrációs platform nemcsak románul, de angolul (!) is elérhető, másrészt az alkotmányra hivatkozva pontosítják, az állam hivatalos nyelve a román, és a helyi hatóságokra hárítják a fordítás felelősségét, ami például a hivatalos központi honlap esetében ugyancsak érdekes.

Jó egy hónapja kormányon van az RMDSZ, ám úgy tűnik, mindeddig több figyelmet szenteltek a posztok és pénzek elosztásának, mint a magyar polgárok érdemi tájékoztatásának. Édeskevés, hogy Kelemen Hunor elnök magyar feliratú, oltást népszerűsítő pólóban adatta be a vakcinát, ha a székelyföldi településeken polgárok tízezrei nem boldogulnak a román nyelvű regisztrációval, űrlapkitöltéssel. Tavaly, főként kampányban, a pálya széléről kiabáltak követelőztek, most már – szavazatunknak hála – az ő térfelükön a labda, jó lenne hát, ha ilyen „apróságokra” is figyelnének.