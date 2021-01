Elöljáróban a filmnapokról beszélgettünk, melyet negyedik alkalommal szerveztek meg, és programja iránt nagy volt az érdeklődés: a hétvégén tartott vetítéseken a mostani körülmények között rekordnak számító nézőszámot jegyeztek. A Hab iránt – melynek férfi főszerepét Mátray László alakítja – már rég érdeklődtek a sepsiszentgyörgyiek, a Zárójelentést elsősorban a rendező Szabó István neve és filmes múltja miatt tartották fontosnak bemutatni, ezen kívül engedélyt kértek a Pesti balhé című akcióvígjáték vetítésére, és az új filmek közé sorolták még a Hajdu Szabolcs rendezte Békeidőt is, amelyet nyáron már vetítettek egyszer Sepsiszentgyörgyön, de akkor nagyon kevesen láthatták. Bemutatták még a Hármasfonat című, három hagyományőrző család életét ismertető dokumentumfilmet, mely a Kónya Ádám Művelődési Ház támogatásával készült, valamint olyan sikeres alkotásokat is újra műsorra tűztek, mint a Valan – Az angyalok völgye, a Drakulics elvtárs és a Seveled.

A vetítések után két alkalommal is közönségtalálkozót tartottak, ahol Mátray László, Deák Zoltán sepsiszentgyörgyi színészeket, valamint Török-Illyés Orsolya egykori szentgyörgyi színésznőt, a Békeidő című film egyik szereplőjét és producerét is közelebbről megismerhették és faggathatták a nézők a forgatással kapcsolatos élményeikről. A közönségtalálkozók is telt házzal zajlottak. „Azáltal, hogy nemcsak megnéz egy filmet az ember, hanem beszélgethet is róla, megfogalmazhatja kérdéseit, kételyeit, közelebb kerülhetnek egymáshoz a nézőpontok, és szerethetőbbé válhat számára nemcsak az a bizonyos alkotás, hanem általában a film világa” – fogalmazott a programfelelős. Tehát nagyszerű lehetőség mindez a mozi népszerűsítésére, közönség toborzására, amire ezúttal nem lehet panaszuk. A Hab című film vetítési jogát például a nagy érdeklődésre való tekintettel meg fogják hosszabbítani. Sajnálattal közölte ugyanakkor, hogy a január 15-ei román kultúra napja alkalmából ugyancsak negyedik alkalommal szervezett román filmnapok iránt nagyon kevesen érdeklődtek.

A Békeidő című, Hajdu Szabolcs által rendezett film keddi vetítése után kissé nehéz volt megszólalnia a házigazdának, Lázár-Prezsmer Endrének, ugyanis olyan alkotásról van szó, mely zavarba ejtően közel hozza magánéletünk válsághelyzeteit, a házasságon belüli feszültségeinket, frusztrációinkat, kiüresedett érzelmeinket, a saját ösztöneink elleni tehetetlenségünket, de a migránskérdéstől a #metoo mozgalomig terjedő magyar közéleti problémákról is tökéletes helyzetjelentést ad. Fájdalmas volt a szembesülés, ezért kicsit jól is esett a közönségtalálkozó által kínált feloldás. Török-Illyés Orsolyától megtudhattuk, hogy a film elkészítésének ötlete a 2017-es árkosi Filmtett-tábor után született meg, ahol nagyon jól dolgoztak a fiatalokkal.

Az elmúlt négy év során a Művész moziban 750 filmet mutattak be, a 7540 vetítésen 142 300 néző tekintette meg azokat. Lázár-Prezsmer Endre szerint minden szempontból felívelés tapasztalható a nyitás óta, évről évre nő a nézőszám is. Emlékeztetett, hogy azelőtt tíz éven át nem volt mozi a városban, pedig a filmklubok iránti érdeklődés és a brassói mozik iránti érdeklődés egyértelműen azt mutatta, hogy volna rá igény. Törekednek arra, hogy színes, változatos programot kínáljanak minden korosztálynak, de arra is figyelnek, hogy a közízlést milyen irányban alakítják. Örömmel tapasztalják, hogy a filmek többségét magyar felirattal is be tudják mutatni, kedvezve ezzel a közönség nagyobb részének. Sokféle eseményt is szerveztek a természetfilm-fesztiváltól különféle tematikus filmnapokig. Voltak spanyol, lengyel, román és magyar filmnapok, egyesek több alkalommal, és évek óta megszervezik a francia filmfesztivált. Rengeteg közönségtalálkozót is tartottak, és örülnek annak, hogy mintegy 150 kilométeres körzetben kiszolgálják a nézőket, hisz érkeznek ide Székelyudvarhelyről, Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, Fogarasról, Brassóból, néha szervezett csoportokban is.