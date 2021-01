Noha Maros megyében nyert parlamenti képviselői mandátumot, nem mond le a háromszékiek érdekeinek képviseletéről sem, sepsiszentgyörgyi irodájában továbbra is várja mindazokat, akik gondjakkal, ötleteikkel, elvárásaikkal hozzá akarnak fordulni – jelentette be tegnapi tájékoztatóján Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ-EMSZ együttműködési megállapodás révén újabb törvényhozási mandátumhoz jutott honatya ugyanakkor elmondta: továbbra is nemzeti ügyek képviseletére készül, az autonómiaharcot pedig a nemzetközi porondra szándékszik vinni. Meglátása szerint a magyar érdekképviselet szempontjából nehéz négy év elé néznek, már csak a Románok Egységéért Szövetség (AUR) parlamenti jelenléte okán is, de összefogással át lehet vészelni ezt az időszakot.

A sepsiszentgyörgyi mellett Marosvásárhelyen is nyit képviselői irodát, ezt a törvény is megköveteli – mondta el Kulcsár-Terza József, azt is ismertetve, hogy a törvényhozás alsóháza két szakbizottságának is tagja. Az egyik az emberi jogi, vallási és kisebbségügyi, ennek az előző mandátumban is tagja volt. Az RMDSZ részéről ketten vesznek részt a testület munkájában, a másik bizottsági tag az erdővidéki Gál Károly. Kulcsár-Terza József a bizottságban a titkári tisztséget is betölti, s reményét fejezte ki, hogy sikerül újból létrehozni a kimondottan a magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottságot. Amint az előző mandátumban is bebizonyosodott, bizonyos magyar kérdéseket ennek segítségével lehetett egyáltalán a szakbizottság elé tárni – mondotta.

A másik testület a honvédelmi és nemzetbiztonsági szakbizottság. Az első benyomása az volt, hogy igen nagy szigorúság és csend uralkodik ebben a testületben. Mivel katonaemberekkel, magas rangú karhatalmi képviselőkkel és vélhetőleg a titkosszolgálatok egykori tagjaival kell majd együtt dolgoznia, reméli, megtalálják a közös hangot, együtt tudnak működni.

A terveiről szólva elmondta, hogy továbbra is a nemzeti ügyeket szándékozik képviselni Bukarestben, felmutatni az erdélyi magyarság, a székelység gondjait, igényeit. Eljött ugyanakkor az idő, hogy a területi autonómia ügyét nemzetközi szintre vigyék, ebben tevékeny részt szándékszik vállalni.

Kulcsár-Terza József szerint az elkövetkezőkben még nagyobb szükség lesz a magyar–magyar összefogásra, hiszen valahol „egész Európa ellenünk van”, elég a Minority SafePack kezdeményezés sorsára gondolni. Románia határain belül is több oldalról szintén azt látni, hogy „nem akarnak minket”, de összefogással, együtt át lehet vészelni. A képviselő szerint az elkövetkező négy év nem lesz egyszerűbb, mint a korábbiak, ami a nemzeti ügyek érvényesítését illeti. A Népi Mozgalom Pártját az AUR váltja, akik részéről semmi jóra nem lehet számítani, hiszen ha mást nem, a képviselői mandátumot nyert Dan Tanasăt ismerjük a magyar elöljárók, székelyföldi önkormányzatok ellen indított pereiről. Reméli, az AUR-tól érkező támadásokat ki tudják majd közösen védeni.

Kulcsár-Terza József arra is kitért, hogy számára érdekes időszak következik amiatt, hogy az RMDSZ most kormányon van, az előző mandátuma alatt ellenzékből politizáltak. Úgy véli, több eredményt lehet elérni, a kormányon lévő alakulatoknak erőteljesebb lehet a szavuk, hangsúlyosabban érvényre tudják juttatni érdekeiket, és erre is számít mások mellett az anyanyelvhasználat vagy a magyarok által irányított települések támogatása terén.