Újabb kórháztűz, négy áldozattal

Noha Maros megyében nyert parlamenti képviselői mandátumot, nem mond le a háromszékiek érdekeinek képviseletéről sem, sepsiszentgyörgyi irodájában továbbra is várja mindazokat, akik gondjakkal, ötleteikkel, elvárásaikkal hozzá akarnak fordulni – jelentette be tegnapi tájékoztatóján Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ-EMSZ együttműködési megállapodás révén újabb törvényhozási mandátumhoz jutott honatya ugyanakkor elmondta: továbbra is nemzeti ügyek képviseletére készül, az autonómiaharcot pedig a nemzetközi porondra szándékszik vinni. Meglátása szerint a magyar érdekképviselet szempontjából nehéz négy év elé néznek, már csak a Románok Egységéért Szövetség (AUR) parlamenti jelenléte okán is, de összefogással át lehet vészelni ezt az időszakot.