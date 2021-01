Kevesebb új eset, több kórházi beteg

Január 29-én 2737 új esetről számol be a Stratégiai Kommunikációs Törzs, ezeket 31 812 teszt elvégzése után azonosították. Így a járvány kezdete óta 724 250-re nőtt az ismert fertőzések száma, és 669 175-re a gyógyultnak nyilvánított fertőzötteké. Az előző jelentés óta 91-en veszítették el az életüket a koronavírus miatt (51 férfi és 40 nő), közülük 90-nek más betegsége is volt. Az elhunytak között négy 30-39 éves személy is volt, egy negyvenes, 6 ötvenes, 21 hatvanas, 34 hetvenes és 25 nyolcvanas éveiben járó beteg. Velük együtt 18 196 áldozatot számlálunk már.

Kórházban jelenleg 7788 koronavírusos pácienst ápolnak, közülük 996 fekszik intenzív osztályon. Az igazoltan fertőzött, de otthoni vagy intézményi elkülönítésben levők száma egy nap alatt 1800-zal csökkent, jelenleg 50 764-en vannak, és hasonló mértékben csökkent a karanténban levő kontaktszemélyek száma is, 60 095-re.

Háromszéken 22 új fertőzést vettek nyilvántartásba, 8-cal többet, mint tegnap, így a megye kéthetes fertőzöttségi mutatója 0,7 ezrelékre emelkedett, az eddig ismert fertőzések száma pedig 5532-re. Hargita megyéből 10 új esetet jelentettek, Brassóból 105-öt.