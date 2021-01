A sepsiszentgyörgyi csapatnak sorozatban a harmadik mérkőzése volt, amelyen nem állt Ilyés Róbert másodedző rendelkezésére a teljes játékoskeret. A legutóbbi szűrés során kiderült, hogy a spanyol Jesús Fernández mellett Florin Purece is pozitív tesztet produkált, így már 13 labdarúgó nem bevethető koronavírus-fertőzés miatt. A hiányzók ellenére jól kezdte a mérkőzést a székelyföldi együttes, az 5. percben Tamás Nándor felrúgása miatt megítélt szabadrúgást Bogdan Mitrea 18 méterről védhetetlenül a bal felső sarokba lőtte (1–0).

A folytatásban többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, majd a házigazdák a második pontrúgásukat is gólra váltották. A 32. percben Eder González beívelt szabadrúgását Boubacar Fofana néhány méterről a bal alsóba fejelte (2–0). Az első 45 percben az elképzelés nélkül játszó vendégek egyetlen helyzetet sem hoztak össze, így a magyar másodosztályban kölcsönben szereplő, fél év után három mérkőzésre visszatérő Fejér Béla védés nélkül vonulhatott az öltözőbe.

A hatékonyabb támadójáték érdekében Bogdan Andone vezetőedző a szünetben hármat cserélt, aminek köszönhetően csapata már a 46. percben szépíthetett volna ellentámadásból, azonban Alexandru Stoica a kapufát talált el, a kipattanót pedig Antoni Ivanov fölé bombázta. A magukra találó vendégek az 58. percben szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Ivanov a jobb felsőbe csavart (2–1). Tíz perccel később a piros-fehér mezes védők figyelmetlenségét kihasználva az FC Voluntari kiegyenlített. Ricardinho beadása után Stoica estében a bal alsóba csúsztatott (2–2).

Az utolsó húsz percben a Sepsi OSK a győzelmet érő gól megszerzésére hajtott, viszont veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, míg az Ilfov megyei csapat megelégedett a döntetlennel, így tördelte a játékot. Az FC Voluntari ismét ponttal távozott Sepsiszentgyörgyről, a székelyföldi együttes pedig hazai pályán hatodik nekifutásra sem tudott nyerni az egyszeres kupagyőztes ellen.

1. Liga, alapszakasz, 20. forduló: Sepsi OSK– FC Voluntari 2–2 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești). Sepsi OSK: Fejér – Dimitrov (Dumitrescu, 70.), Bouhenna, Mitrea, Csiszer – Fofana, Tincu, Kovács (Bajrovic, 70.) – González, Šafranko, Tamás. Másodedző: Ilyés Róbert. Voluntari: Lavín – A. Vlad (C. Achim, 46.), Armaș, Balaur, Ricardinho – Ivanov (Anderson, 87.), Droppa (Stoica, 46.), Tavares – I. Gheorghe (Borțoneanu, 46.), Angelov, Costin. Vezetőedző: Bogdan Andone. Gólszerzők: Mitrea (5.), Fofana (32.), illetve Ivanov (58.), Stoica (68.). Sárga lap: Fofana (57.), Mitrea (90+2.), illetve Balaur (43.), Borțoneanu (79.).

További eredmények: Craiova–FC Argeș 1–1 (gsz.: Mamut 64., illetve Malele 68.), Medgyesi Gázmetán–Academica Clinceni 1–1 (gsz.: Sambú 83., illetve Csuncsukov 53.).

A rangsor:

1. FCSB 13 3 3 44–18 42

2. CFR 12 5 2 26–9 41

3. Craiova 10 7 3 23–13 37

4. Sepsi OSK 8 9 3 33–20 33

5. Clinceni 7 9 4 21–17 30

6. Târgoviște 7 7 5 17–15 28

7. Botoșani 6 6 7 27–25 24

8. Viitorul 5 9 5 27–26 24

9. Medgyes 7 3 10 26–31 24

10. Arad 6 6 7 17–28 24

11. Dinamo 6 4 9 22–24 22

12. Argeș 4 8 8 19–27 20

13. Astra 4 6 9 24–30 18

14. Voluntari 4 5 11 24–33 17

15. Hermannstadt 3 8 8 19–29 17

16. Jászvásár 4 3 12 17–41 15

A 21. forduló programja: * kedd: FC Argeș–Sepsi OSK (17 óra), Jászvásári Poli–Craiova (20 óra) * szerda: FC Hermannstadt–Medgyesi Gázmetán (15 óra), FC Voluntari–Astra Giurgiu (17.30 óra), FC Dinamo–FCSB (20.45 óra) * csütörtök: Academica Clinceni–Aradi UTA (15 óra), Chindia Târgoviște–FC Botoșani (17.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Viitorul (20 óra).

Szlovák hátvédet igazoltak

A Sepsi OSK hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy megszerezte Branislav Niňaj játékjogát. A 26 éves, szlovák középhátvéd két és fél évre kötelezte el magát a háromszéki klubbal. A 191 cm magas labdarúgó legutóbb a holland első osztályban szereplő Fortuna Sittard játékosa volt, amelynek mezében ebben az idényben nyolc mérkőzésen kapott lehetőséget. A holland élvonalban 2018 júliusa óta 53 meccsen 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt osztott ki. Niňaj korábban játszott a belga KSC Lokeren, a szlovák MSK Zilina, a török Osmanlispor és a szintén szlovák Slovan Bratislava csapatában. A pozsonyi együttessel két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett, valamint a 2014–2015. évi idényben négy Bajnokok Ligája-selejtezőn és két Európa-liga mérkőzésen is pályára lépett.

Branislav Niňaj (jobbról). Fotó: Pro Shots / Marcel van Dorst

„Új hátvéddel erősödött a csapatunk! Véglegessé vált, hogy a Sepsi OSK színeiben fog játszani a szlovák Branislav Niňaj is, aki két és fél évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, hosszabbítási opcióval. A 26 esztendős középhátvéd legutóbb a holland Fortuna Sittard játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott a belga KSC Lokeren, a szlovák MSK Zilina vagy a török Osmanlispor csapatánál is. Ninaj Branislav 20 alkalommal szerepelt a szlovák 21 év alatti válogatottban és eddig háromszor hívták be a felnőtt nemzeti csapatba. Branislav, sok sikert kívánunk nálunk” – olvasható a közelményben.