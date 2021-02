Kicsit fel, kicsit le

Jelentős változás nem mutatkozott a koronavírus-járvány adataiban a hétvégén, enyhe csökkenéseket és növekedéseket jelentettek az új eseteknél, a kórházban levőknél, súlyos betegeknél és elhunytaknál is.

Az újonnan igazolt fertőzések száma napról napra csökkent: pénteken 2737, szombaton 2668, vasárnap 1825 került nyilvántartásba, utóbbi azt is tükrözi, hogy a hétvégén kevesebb tesztet szoktak elvégezni. A kórházban levő betegek száma azonban hullámzik: pénteken 7788-an, szombaton 7702-en, vasárnap 7763-an voltak, közülük pénteken 996, szombaton 1018, vasárnap 997 feküdt intenzív osztályon. Az áldozatok száma pénteken 91, szombaton 68, vasárnap 71 volt, köztük több harmincas, negyvenes és ötvenes éveiben járó személy is volt, zömük más betegségben is szenvedett. Az igazoltan fertőzött, de lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben tartózkodó személyek száma 50 ezer körül mozog, a karanténban levő kontaktszemélyek száma pedig szombaton 60 ezer alá csökkent. Január utolsó napján az ismert fertőzöttek száma 728 743-ra emelkedett. 674 594 fertőzöttet már gyógyultnak nyilvánítottak, a fertőzés következtében összesen 18 335-en hunytak el.

Háromszéken ismét enyhe növekedés tapasztalható, pénteken 22, szombaton 17, vasárnap 2 új fertőzést jelentettek, amivel a megye kéthetes fertőzöttségi mutatója 0,74 ezrelékre emelkedett a csütörtöki 0,68 ezrelékről. Az eddig nyilvántartásba vett fertőzöttek száma 5551. Ahogy megszokhattuk, északi szomszédunk jobban áll – Hargita megye fertőzöttségi mutatója 0,59 ezrelék, ott tegnap 8 új fertőzést vettek nyilvántartásba, és már 5808 esetről tudnak –, a déli pedig rosszabbul: Brassó megyében vasárnap 75 új esettel már 28 804-hez értek, a kéthetes fertőzöttségi mutató pedig 2,1 ezrelékes.



Újabb halasztás az oltáskampányban

Február 16-áig elhalasztják annak a 66 884 személynek a beoltását, akik még nem töltötték be 65. életévüket, és akik a január 30-a és február 11-e közötti időszakra voltak előjegyezve az oltás első dózisára – közölte a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV). Az érintettek január 30-ától kezdődően új időpontot kapnak egy február 16-a utáni dátumra, az eredeti időpontfoglalások sorrendjében.

A 65 év fölötti személyek az eredeti ütemterv szerint kapják meg a vakcinát. Folytatódik az idősotthonok és szociális otthonok lakóinak, a dialízisre szoruló pácienseknek, a mozgáskorlátozott, valamint a hajléktalan személyeknek az immunizálása is. Azokat, akiknek a beoltását elhalasztották, telefonon, SMS-ben, valamint e-mailben is fogják tájékoztatni a módosult időpontról. Az oltásra jelentkezők online platformján, a regisztrált személyek fiókjánál szintén fog módosulni az időpont. A halasztásra azért van szükség, mert egyrészt a BioNTech/Pfizer a korábbinál kevesebb oltásadagot szállít, másrészt kiszámíthatatlan, hogy a Moderna hány vakcinaadagot lesz képes szállítani február-márciusban, harmadrészt pedig az Európai Gyógyszerügynökség január 28-án módosította a Comirnaty alkalmazási előírását, és leszögezte, hogy az emlékeztető dózist pontosan az első dózist követő 21. napon kell beadni.

Dan Barna kormányfőhelyettes pénteken közölte: a Romániában előkészített oltásközpontok száma lehetővé tenné, hogy több embert immunizáljanak COVID-19 ellen, de március végéig, április elejéig erre nincs lehetőség, mert a gyártóktól nem kapunk elegendő oltásadagot. Ugyanezzel a problémával küzd a többi európai uniós állam is. Barna úgy véli, hogy „áprilistól valószínűleg egyensúlyba kerülnek a dolgok”.