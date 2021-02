Kommandón a turizmus jelenti a jövőt

Kommandón nem eszik meg a farkasok a telet, ha fagyos, ha enyhébb az idő, a tél akkor is hat hónapot tart az erdők között. Ennek minden hátránya mellett előnye is van, a hideg évszakban egyre többen keresik fel a falut és környékét, egyre inkább érződik, Kommandó kedvenc turisztikai célponttá válik – állapította meg Kocsis Béla polgármester.

A községvezető szavait igazolta a faluban tapasztalható forgalom. A friss levegőn sétáló csoportok, motoros hószánokkal robogó fiatalok, a lovas szán idilljét élvező turisták, a Laur oldalában szánkózó gyerekek tették mozgalmassá a falu életét. M mindezt egy pénteki napon láttuk, szombaton és vasárnap jóval nagyobb a nyüzsgés Kommandón.

Az autós forgalom is jelentős a faluban és környékén, a Kovászna megyében bejegyzett autót azonban alig lehet látni a más megyékből érkezett járművek között. Néhány perc alatt konstancai, buzăui, brassói, ilfovi, bukaresti autókkal találkoztunk, nem volt ritka a magyarországi jelzésű autó sem. Legalább húsz megyéből érkeznek ide kikapcsolódni, szórakozni vágyó turisták – mondta Kocsis Béla. Gombamód szaporodnak a hétvégi házak, a hivatalos szálláshelyek, igaz, ezek egy része Kovászna adminisztratív területén található. Hiába vannak néhány lépésre Kommandótól, a „Kicsi Vajnafalva” lakói a fürdővárosban fizetik be adóikat – jegyezte meg a polgármester.

A község területén nagyon odafigyelnek az új ingatlanok építésére, a régiek felújítására. Nem szeretnék, ha az idegenből érkezettek megváltoztatnák a falu arculatát, a szokásrendet. Mindenkit szeretettel fogadnak, de elvárják, hogy beilleszkedjenek a falu megszokott életébe, hogy ne hozzanak idegen elemeket, ne akarjanak Kommandótól távol álló szokásokat „betelepíteni”. Lényeges, hogy a település rendelkezik általános településrendezési tervvel, ez megszabja, hová mit, milyen formában lehet építeni, milyen irányba terjeszkedhet a falu – húzta alá a községvezető.

Kommandó számára nagy előrelépést jelent a megyei tanács által megépített tábor. Hatvan személyt tudnak itt fogadni, ők közvetve a falunak is hasznot hoznak. Friss gombát, erdei gyümölcsöt, sajtot, dzsemeket, tartósított gombát, sajtot vásárolnak a helybéliektől, nem utolsósorban néhány munkahely is létesült a táborban. De ennél nagyobb tervek is vannak. A megyeháza öthektáros területet vásárolt, a telek a deszkagyár és a falut átszelő keskeny nyomtávú vasút között található. Egykoron itt működött a vonatdepó, műhelyekkel, csarnokokkal, ezek az épületek is a megyei tanács tulajdonába kerültek. Európai uniós pályázat segítségével akarják felújítani mindezt, beleértve a kisvasút jókora szakaszának működőképessé tételét. Ez lesz az igazi attrakció, mikor a gőzmozdony után csatolt vagonokban utazhatnak majd a turisták. „Nem akarok túlozni, de a felsővisói turistaparadicsomhoz lesz hasonló Kommandó is” – hangoztatta a polgármester.

Ez ugyan még a jövő zenéje, de most sem unatkoznak a turisták Kommandón. A Lauron ott a sípálya, lehet szánkózni, hódeszkázni. Lehetőség van motoros szán bérlésére. Egy óra száguldás 250 lejbe kerül. Aki a csendesebb utazást kedveli, lovas szánt bérelhet, száz lejért egy órára. Az útvonalak lényegében végtelenek. A merészebbek felkapaszkodhatnak az 1777 méter magas Lakóca csúcsra. De ott vannak az erdei utak, hegyek, völgyek, a friss, egészséges levegő, mindezt „ingyen” használhatják a turisták.

A természeti adottságok, a szinte eredeti állapotában megtartott környezet teszi vonzóvá Kommandót. Az erdők észszerű kitermelése csökkentette a fából származó bevételt, ezt tudja pótolni a turizmus, ez jelenti a falu jövőjét. Kommandónak már van hírneve, ezt kell megőrizni, tovább vinni, gyarapítani – összegzett Kocsis Béla.