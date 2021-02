Beoltották a hajléktalanokat Sepsiszentgyörgyön

Három asszisztens és egy orvos alkotta mobil oltócsapat látogatott el kedden a hajléktalanszállóra, ahol az előírásoknak megfelelően összesen harminc személyt, köztük a szálló hat munkatársát is beoltották. Székely Róbert szerint mindössze öt-hat rászoruló maradt ki ebből a körből, volt, aki azért, mert éppen nem ért még be, mások egészségi állapotuk miatt nem kaphatták meg a vakcinát. Mindazokat, akik most megkapták az oltást, előjegyezték az emlékeztető beadására is – fűzte hozzá.

A Csíki negyedi ingatlanban éjszakánként legtöbb harminc hajléktalan kér menedéket, a hideg beálltával megnyitották számukra a nappali melegedőt is. A szállóra 18, illetve 20 órakor lehet belépni és reggel nyolckor kell távozni, a melegedő délelőtt fél tíztől délután fél háromig vehető igénybe. A személyzet naponta két alkalommal is fertőtlenít a létesítményben. Közel egy éve immár reggelit és vacsorát is biztosítanak, s egy támogató jóvoltából februártól heti három alkalommal meleg vacsorával fogadják a betérőket.