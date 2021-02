A csernátoni múzeum tavalyi tevékenységeiről és az idei tervekről Dimény-Haszmann Orsolya muzeológussal beszélgettünk. Megtudtuk, hogy 2020-ban több nagyobb beruházás is történt, így az intézmény fenntartója, Kovászna Megye Tanácsa és az anyaintézmény a Székely Nemzeti Múzeum támogatásával újrazsindelyezte az albisi székely házat és elkezdődött a gépszín bővítése is.

A múzeumot támogató egyesülettel folyamatosan pályáznak elsősorban programjaik megvalósítására, de az utóbbi években fejlesztésekre is sikerült pénzalapokat szerezni, így tavaly a Bethlen Gábor Alap támogatásával központi fűtést szerelhettek a foglalkoztató térként is működő irodába, a könyvtárba és az épület mellékhelyiségébe. Ez a beruházás jelentősen megkönnyíti a munkát a téli időszakban is.

– A 2020-as rendhagyó év palettáján a körülmények ellenére több rendezvény szerepelt, olyanok is, amelyeknek több évtizedes hagyománya van az intézményben.

– A múzeumpedagógiai év február 20. és 28. között óvódásoknak, iskolásoknak szervezett farsangi tevékenységgel kezdődött, amely magában foglalt csoportoknak szóló tevékenységet, valamint hétvégi családi napot is – kezdte a felsorolást D. Haszmann Orsolya. – Március 10-én magyarországi kezdeményezéshez kapcsolódva megtartottuk a Beporzók Napját – a tervezett helyett végül szűkebb körben, hiszen tavasszal ránk köszöntött a karantén, amikor a csernátoni múzeum is – fennállása óta először – kénytelen volt bezárni kapuit.

Immár több évtizede szervezzük meg a húsvéti készülődés részeként a tojásírást kicsiknek és nagyoknak. A tevékenységen a hagyományos tojásírás technikájával, a húsvét szimbólumaival, húsvéti szokásokkal, háromszéki motívumokkal ismerkedhetnek a résztvevők. A sajátos helyzetre való tekintettel ezt a programot családi körben tartottuk meg, unokatestvérekkel, gyerekeinkkel, erről egy videót készítettünk, amit elérhetővé tettünk a múzeum Facebook-oldalán.

Ugyancsak a sajátos helyzet eredménye 34 kisvideó, amelyeket a karantén ideje alatt tettünk közzé a Facebookon, valamint az intézmény YouTube-csatornáján. Ezeken Haszmann Pál nyugalmazott múzeumvezető mesél a gyűjtemény érdekes, értékes darabjairól. Ezzel is próbáltuk fenntartani a kapcsolatot a közönségünkkel.

A nyár folyamán, a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával, bejárós, nappali angolnyelv- és kézműves táborokat hirdettünk elsősorban helyi gyermekeknek, de örvendetes, hogy nagy érdeklődés övezte a felhívásunkat, a származási kör pedig kiszélesedett egészen Kolozsvárig, hiszen nagyszülőknél nyaraló kolozsvári résztvevői is voltak a táboroknak.

Évente szeptember harmadik szombatján kerül sor a Csernátoni Burrogtatóra, mely 2020-ban csak virtuálisan valósulhatott meg, élő bejelentkezéssel a múzeumkertből, motorindítással, valamint barátainktól kapott bemutatkozó videókkal. Örvendetes, hogy a rendhagyó helyzet ellenére is nagy volt az érdeklődés, jó visszhangja volt a virtuális Burrogtatónak.

A kulturális intézmények is kénytelenek voltak programjaikat az új helyzethez igazítani, de próbálták megőrizni a kapcsolatot a közönséggel. Ezt tettük mi is, erősítve jelenlétünket a világhálón. Ugyanakkor jelentős háttérmunka zajlott az intézményben, például megújítottuk a kiállításokat.

– A 2021-es év tervezésénél is nagy a bizonytalanság, hiszen a programok megvalósíthatóságát jelentősen befolyásolja az adott járványügyi helyzet, a különféle intézkedések.

– Próbáltuk úgy megtervezni az évet, hogy rendezvényeink bármilyen körülmény között megtörténhessenek, így mindenre legalább két forgatókönyvet dolgoztunk ki. Természetesen a legnagyobb öröm az lenne, ha ismét gyermekzsivajjal telhetne meg a múzeumkert, de számolnunk kell azzal is, hogy korlátozott létszámmal vagy csak virtuálisan tudunk majd megvalósítani egy-egy programot.

Jeles napokhoz, ünnepeinkhez kapcsolunk a már jól bejáratott rend szerint számos rendezvényt, így elsőként említem a Maszkások farsangi múzeumpedagógiai tevékenységet, melyet február 6-án, vakációzáró családi napként fogunk meghirdetni korlátozott létszámmal.

Március 10-én ismét kapcsolódunk a Beporzók Napjához. Virtuális rajzversenyt hirdetünk, a legjobb alkotások tervek szerint méhészeti kiállításunkat fogják majd színesíteni szabadtéri, nagyméretű képek formájában. Európában mintegy 250 termesztett növényfajt tartanak számon, ezek kétharmada rovarbeporzású, a mindennapi ételünk mintegy harmadához kellenek a beporzók. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt években méhek tömege tűnt el a Föld színéről. Fontos felhívni erre a figyelmet, mindannyian tehetünk a bolygónkért. Erre a programunkra vonatkozó felhívásunkat február közepén tesszük közzé.

Március 29. és április 2. között zajlik a hagyományos tojásírás a műhelyünkben, ha lehetséges, iskolás csoportok részvételével, ha nem, akkor délutáni tevékenységként szűkebb csoportoknak, valamint április 3-án fogunk tartani egy tavalyihoz hasonló rendhagyó tojásíró napot.

Ha lehetséges lesz, akár korlátozott létszámmal is, de szeretnénk múzeumkerti gyermeknapot tartani bábszínházzal, gyermekkoncerttel. A múzeumok éjszakája rendezvényhez tavaly virtuálisan tudtunk kapcsolódni, idén ezt gondolnánk tovább, szintén virtuális bejelentkezést tervezünk arra a napra. A szeptember harmadik szombatján sorra kerülő Csernátoni Burrogtató idén kilencedik kiadásához érkezik, a nagy érdeklődésre való tekintettel egyelőre nem tudjuk megmondani, milyen formában fogjuk megtartani. A járványhelyzet alakulásának függvényében, reméljük, nyár elejéig eldől, hiszen ez alaposabb előkészületeket igénylő, nagyobb költségvetésű, sok háttérmunkát feltételező rendezvény.

A nyár a táborozások ideje a csernátoni múzeumban, reméljük, ha mást nem, de legalább a nappali, bejárós táborainkat idén is meg tudjuk tartani.

D. Haszmann Orsolya arról is beszélt, hogy a múzeum a Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen tavaly szervezte volna nyolcadik diákvetélkedőjét és nyári olvasótáborát, amit a járványhelyzet miatt el kellett halasztani. Ennek pótlására februárban többfordulós online vetélkedőt hirdetnek a diákoknak, és a legjobban szereplők számára májusban Csernátonban egy vagy két szakmai műhelytalálkozót szerveznek meghívottakkal. A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Programjaikat nem tudnák megvalósítani támogatás nélkül, az anyaintézmény és fenntartójuk, Kovászna Megye Tanácsa mindig mögöttük áll, de a múzeum mellett működő közművelődési egyesület segítségével pályázati forrásokat is mozgósítanak, így a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, a Csoóri Sándor Alap és a Communitas Alapítvány állandó támogatójuk – tudtuk meg a muzeológustól, aki munkatársai nevében is köszöni a támogatást azoknak is, akik az eltelt évtizedek alatt önzetlenül gyarapították a múzeum gyűjteményét.

A múzeum jelen pillanatban is látogatható, várják a gyűjtemény iránt érdeklődőket, újdonságokkal is készülnek, többek között két saját kiállítással, egyik a gyűjtemény festett bútoraihoz, másik a gyűjteményben található tűzoltókocsikhoz kapcsolódik – mondta még el D. Haszmann Orsolya.